El Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC), en Barranco, será escenario del conversatorio “Diez años del Pabellón Peruano en las Bienales de Venecia”, organizado por el Patronato Cultural del Perú (Pacupe). El evento, que se realizará el martes 21 de octubre a las 6:30 p.m., conmemora una década de presencia nacional con un pabellón propio en una de las plataformas más prestigiosas del arte y la arquitectura mundial.

El panel reunirá a destacados representantes del ámbito cultural, entre ellos Armando Andrade, comisario de los pabellones de arte; José Orrego, comisario de los de arquitectura; la arquitecta Ruth Alvarado; los artistas Herbert Rodríguez y Fernando Bryce; y los curadores Jorge Villacorta e Issela Ccoyllo. La conversación será moderada por Fietta Jarque, quien guiará una reflexión sobre la trayectoria, los desafíos y los aportes del pabellón en esta década de presencia sostenida.

Desde su primera participación nacional en una Bienal de Arquitectura en el 2012, el Perú ha estado presente en cada edición de las Bienales arte y arquitectura, consolidando una trayectoria que ha permitido valorar la diversidad de su escena artística y arquitectónica, fomentar el diálogo entre culturas y fortalecer la visibilidad del talento nacional en el panorama internacional.

El conversatorio está dirigido a artistas, arquitectos, gestores culturales y al público en general interesado en conocer la destacada presencia del Perú en la Bienal de Venecia. Al cierre del evento, se abrirá un espacio para que el público pueda participar con preguntas a los panelistas, fomentando el diálogo y la reflexión sobre el futuro de la representación peruana en esta importante vitrina internacional. La actividad es de ingreso libre.







