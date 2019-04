"Dumbo": lee nuestra crítica a nueva película de Tim Burton

"Dumbo" es la mejor película de Tim Burton desde "Sweeney Todd" (2007). Aunque muchos se han sentido engañados o no han sabido ver qué hay detrás de su aparente simpleza. Es verdad que el filme animado de 1941 se sostenía en un argumento mínimo. Pues bien, sin exagerar los giros de la trama, Burton y el guionista Ehren Kruger han elaborado una historia más adulta, pero comprometida con una dinámica narrativa directa y que, como el mejor cine clásico, confía en el candor y el encantamiento de sus imágenes.

Con todo, la película de Burton no se debería cotejar con su antecesora, ya que el realizador de "La novia cadáver", de acuerdo a su universo personal, busca otra cosa. De hecho, la fábula del pequeño elefante y su amigo –el ratón Timothy– ha sido trocada por una historia que involucra a una familia humana y su intento de liberarse del sistema esclavista del negocio del entretenimiento del multimillonario V. A. Vandevere (Michael Keaton).

En realidad, el guion de Kruger propone dos líneas argumentales de base. La primera tiene que ver con la separación entre Dumbo y su madre, la elefanta Jumbo. La segunda aborda el descubrimiento de que, más allá de la aparente deformidad de Dumbo, este descubre su asombrosa capacidad de volar gracias a la intervención de los pequeños hermanos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins).

Aunque no debemos perder de vista que este es también el drama de un circo antiguo, con sus acróbatas solitarios, sus enanos, gigantes, ‘freaks’ y desadaptados de todo tipo que han encontrado en las carpas una familia a la cual pertenecer. Y, por supuesto, ese es un mundo que pertenece por naturaleza a Burton, el mismo artista-demiurgo de otras óperas carnavalescas y barrocas, aunque bastante oscuras, como “Batman vuelve” o “Ed Wood”.

Se ha reprochado que este es un Tim Burton pasteurizado por Disney, su casa productora desde “Alicia en el país de las maravillas” (2010), uno de sus filmes más ligeros. No obstante, el Burton de “Dumbo”, desde una paleta de colores más luminosa –aunque los momentos tenebrosos no son pocos–, no teme a la crueldad que acecha a su creatura. De hecho, esta es la historia de un elefante bebe que pasa por un martirio tras otro.

Dumbo debe soportar las burlas del público, así como tiene que tolerar a Max Medici (Danny DeVito), el socarrón dueño del circo. Pero, sobre todo, la principal cruz es la que lleva con las acrobacias estelares, cuando se enfrenta a alturas que, gracias a la profundidad de campo y otras técnicas visuales, se parecen a las que sufría el Scottie de “Vértigo” (1958), de Alfred Hitchcock. Los de este “Dumbo” son espacios de terror y pesadilla.

La madurez fílmica de este Burton esencial también le permite evitar las trampas sensibleras. Esta es una cinta ágil, que sabe detenerse en momentos de ternura con la delicadeza y el tiempo justo. La segunda parte, luego de estar probada la habilidad de Dumbo para volar, se reserva a la adquisición del circo de Max Medici por parte de la empresa de Vandevere, especie de corporación moderna que todo lo compra y vende.

Burton contrapone el circo artesanal a uno tan tecnológico como despiadado. Es una dura crítica al capitalismo desbocado. Entonces, son los propios ‘freaks’ los que preparan una escapada hacia un mundo arcano, tan genial y bello como incomprendido. El realizador de “El gran pez” hace metáforas abarcadoras que critican una era desalmada –la nuestra– con pocas pinceladas, y hace del elefante-niño de color gris y de orejas grandes un símbolo universal. "Dumbo" no es infantil. Es tan directa, poética, dura y tierna como las mejores películas de ese creador y padre de la fantasía fílmica que fue Georges Méliès.

MÁS INFORMACIÓN:

Título original: "Dumbo"

Puntaje: 4/5

Género: fantasía, Aventura, drama.

País y año: EE.UU., 2019.

Director: Tim Burton.

Actores: Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito, Michael Keaton.