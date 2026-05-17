El cine contemporáneo de Noruega volverá a tener una vitrina especial en la capital peruana. Este martes 19 de mayo se celebrará la segunda edición del Festival de Cine Noruego en Lima, una jornada cultural gratuita que reunirá destacadas producciones del país europeo en el Teatro Municipal de Surco.

Organizado por la Embajada de Noruega y el Real Consulado General Honorario de Noruega en el Perú, en coordinación con la Municipalidad de Surco, el evento busca consolidarse como uno de los principales espacios de intercambio cultural entre ambos países a través del séptimo arte.

La programación incluirá tres películas que muestran distintos estilos y temáticas del cine noruego actual. El público podrá disfrutar de Louis & Luca: Mission to the Moon, cinta animada en técnica stop motion dirigida a toda la familia; Hope, un drama íntimo centrado en las relaciones humanas; y Kon-Tiki, la reconocida producción basada en la histórica expedición de Thor Heyerdahl por el océano Pacífico.

Las funciones se desarrollarán a las 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 8:00 p. m., respectivamente, con ingreso libre sujeto a la capacidad del recinto. Los organizadores informaron que los asistentes deberán registrarse previamente mediante este formulario virtual para asegurar su participación.

“El cine es una herramienta poderosa para acercar culturas, generar entendimiento y construir puentes entre países”, señaló Matthias Stimman, cónsul general honorario de Noruega en el Perú, al destacar el objetivo del festival de acercar nuevas historias y perspectivas al público peruano.

La actividad también forma parte de las celebraciones por el Día Nacional de Noruega, que se conmemora cada 17 de mayo. Esta edición contará además con la presencia del embajador noruego Per Anders Nilsen y representantes del ámbito diplomático y cultural.

El Festival de Cine Noruego en Lima se perfila así como una oportunidad para que los espectadores descubran nuevas miradas del cine internacional de manera gratuita y en un espacio pensado para el encuentro cultural.