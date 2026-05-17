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"Louis & Luca: Mission to the Moon", una de las películas que se proyectarán en el evento.
"Louis & Luca: Mission to the Moon", una de las películas que se proyectarán en el evento.
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El cine contemporáneo de Noruega volverá a tener una vitrina especial en la capital peruana. Este martes 19 de mayo se celebrará la segunda edición del Festival de Cine Noruego en Lima, una jornada cultural gratuita que reunirá destacadas producciones del país europeo en el Teatro Municipal de Surco.

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