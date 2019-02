Oscar 2019: cinco cosas a las que prestar atención la noche de la ceremonia

¿Arrasará Alfonso Cuarón en los premios Oscar con su obra maestra "Roma"? ¿Irá el premio más importante de la noche, el de mejor película, para el mexicano y por primera vez para un filme en otro idioma? Hollywood está a la expectativa.



Aquí cinco aspectos importantes que destacarán en esta ceremonia, que por primera vez en décadas no tendrá anfitrión, algo que seguramente deparará sorpresas:



¿Harán Netflix y "Roma" historia?

El gigante del streaming Netflix podría dar un gran salto en su cruzada por ser el rey de la distribución y proveedor de contenidos originales de calidad si "Roma" le da su primer Oscar a mejor película.



"Roma" recibió 10 nominaciones, incluidas categorías importantes como dirección y actuación, en las que también Netflix debuta.



Amazon Studios tiene una nominación a mejor película en 2017 con "Manchester by the Sea", pero no ganó.



La estatuilla para "Roma" sería también histórica porque ninguna película en idioma no inglés ha ganado el premio más importante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Y sería la guinda del pastel en una exitosa temporada de premios para Cuarón, que se inspiró para su cinta blanco y negro en su madre, su niñera y su infancia en el turbulento México de la década de 1970.



Cuatro de las 10 candidaturas para "Roma" son para él: mejor película como productor, mejor director, mejor guión original y mejor fotografía.



Un selecto grupo ha logrado ese número de nominaciones: Warren Beatty lo hizo con "El cielo puede esperar" y "Rojos", y los hermanos Joel y Ethan Coen por "Sin lugar para los débiles".

Glenn Close, ¿la séptima será la vencida?



Glenn Close es una veterana actriz, con experiencia en teatro, cine y televisión, que ha sabido ganarse el respeto de sus colegas.



Tiene tres Emmys, tres Globos de Oro y tres Tonys, pero el Oscar hasta ahora no le sonrió.



Todos los pronósticos apuntan a que eso cambiará este año con su séptima nominación.



Close, de 71 años, recibió críticas encontradas por su interpretación de Joan Castleman, una mujer que se atrapada en una encrucijada en su matrimonio con un escritor (Jonathan Pryce) en "La esposa".



Pero hasta ahora ha arrasado en esta temporada de premios, incluido los Globos de Oro y los del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG), que compartió con Lady Gaga.

¿Dónde queda Spike Lee?

Spike Lee aún resiente lo que se percibe como uno de los mayores desprecios de la Academia: dar el Óscar en 1990 a "Driving Miss Daisy" (traducida como "Conduciendo a Miss Daisy" o "El chofer y la señora Daisy") y ni siquiera nominar a su "Haz lo correcto".



Pero este año, su cinta "Infiltrado en el KKKlan" aspira a seis estatuillas, tres de los cuales podrían ir para el propio Lee: productor, director y guión adaptado.



Lee recibió un Oscar honorífico hace un par de años por su trabajo, pero nunca ha llevado a casa un premio en competencia. Muchos esperan que esta historia sobre un policía negro infiltrado en el Ku Klux Klan romperá la mala racha.

¿Mejor un Óscar sin anfitrión?



Por primera vez en 30 años, el Oscar se realizará sin conductor. La Academia inicialmente le ofreció el trabajo a Kevin Hart, pero tras críticas por unos tuits homofóbicos que escribió años atrás, el vínculo terminó.



Y los productores decidieron no tener maestro de ceremonias por primera vez desde 1989, año recordado precisamente por lo desastroso que fue, con un dueto musical entre Rob Lowe y... Blancanieves.



¿Se traducirá esto en una ceremonia más corta, que es lo que la audiencia y miembros de la industria han pedido?

Lujo musical

Lady Gaga, Kendrick Lamar, Queen con Adam Lambert, Bette Midler: las grandes estrellas de la música serán el centro de los Oscar, para interpretar las canciones nominadas y entretener a los asistentes.



Gaga y Bradley Cooper cantarán su poderosa balada "Shallow" de "Nace una estrella" en vivo por primera vez en televisión.



Midler cantará "The Place Where Lost Things Go" de "El regreso de Mary Poppins" y la ganadora del Óscar Jennifer Hudson interpretará "I'll Fight" del documental "RBG" sobre la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.



También se añadió Queen por "Bohemian Rhapsody", la historia del nacimiento y salto a la fama de la banda, que recibió cinco nominaciones, incluida mejor película y mejor actor