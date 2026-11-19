Una película que muestra el verdadero significado de la Navidad y la fuerza del amor de un padre para recuperar a su hija llegará a los cines peruanos el jueves 3 de diciembre del 2026. Se trata de “San Tano”, filme nacional escrito y dirigido por Antonio Landeo Vega, que aborda la ausencia, el dolor y la posibilidad de empezar de nuevo.

La historia sigue a Tano (Ítalo Lorenzzi), un hombre cuya vida pierde sentido tras la partida de su hija Camila, llevada al extranjero sin su consentimiento. Luego de enfrentar a su jefe y perder el empleo, queda en la calle. En ese momento aparece Sofía (Gloria Klein), una directora de marketing que le propone convertirse en Santa Claus para una campaña navideña.

Lo que comienza como una oportunidad laboral se transforma en una experiencia que cambia la vida de Tano. El contacto con los niños, sus risas, abrazos y muestras de cariño lo llevan a replantearse su vida y recuperar el camino hacia su hija. Sin embargo, el éxito de la campaña también despierta la furia de su exjefe, quien buscará destruir lo que ha conseguido.

Cuenta con las actuaciones de Ítalo Lorenzzi, Gloria Klein, Emilio Montero, Zelma Gálvez, Cecilia Tosso, Luiggi Lomparte, Alejandro Tinoco, Antoinette Klein, Paloma de Abril, Nicole Faverón, Amparo Brambilla, Valentina Durand, Nelson Gonzaga, Juan Contreras, Maricarla Povez, Tatiana Rodríguez, Gabriela Medina, José Sheen, Mauricio Papi y la participación especial de la actriz argentina Caro Costas.

La dirección y el guion de “San Tano” están a cargo de Antonio Landeo Vega, quien señala: “San Tano es una entrañable historia sobre el poder del amor y la inocencia, demostrando que al aceptar el cariño de los demás, siempre es posible empezar de nuevo”.

La producción corresponde a Landeo Cine, Nuevo Horizonte Films, EPDC Producciones, Estudio Amigos, Classic Media China Internacional y Filmmaker.

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