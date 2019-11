Cada 5 de noviembre, fans de la película “V de Vendetta” recuerdan la cinta dirigida por James McTeigue. Esta ficción inspirada en un cómic homónimo, toma como punto de partida la conspiración de la pólvora, ocurrida en 1605 en el Reino Unido.

En noviembre de 1605, un grupo de católicos, encabezados por Guy Fawkes, fueron detenidos y ejecutados por intentar destruir el Parlamento del Reino Unido con el objetivo de matar al rey Jacobo I y acabar así con la persecución religiosa contra los católicos.

Estas personas trataron de terminar con la vida del monarca y de la corte de aristócratas durante la apertura de Estado británico que se celebraba, precisamente, el 5 de noviembre de 1605. Sin embargo, los conspiradores fueron descubiertos antes de llevarlo.

El plan de dinamitar todo el parlamento terminó con la ejecución de la mayoría de ellos. Desde entonces, unos versos recuerdan la rebelión de Fawkes y sus seguidores con la frase “Remember, remember! The fifth of November, the Gunpowder treason and plot; I know of no reason why the Gunpowder treason should ever be forgot!”, que al ser traducida (ya no rima igual y) significa: “Recuerden, recuerden el cinco de noviembre, conspiración, pólvora y traición. No hay razones por las que la conspiración de la pólvora debería ser olvidada”

La película “V de Venganza” toma como referencia este hecho histórico y crea un futuro ficticio, en el que muestra a V, un combatiente por la libertad que se oculta bajo una máscara de Guy Fawkes y que persigue la destrucción de un estado fascista ubicado en Inglaterra.

Aquí otras ficción que narran historias de rebelión y lucha de clases:

“El cuento de la criada”

Una mujer obligada a la esclavitud sexual lucha por sobrevivir en Gilead, una sociedad totalitaria y postapocalíptica situada en lo que solía ser Estados Unidos.

“Westworld”

Los robots de un parque de diversiones futurista basado en el Salvaje Oeste enloquecen y se convierten en una amenaza para los visitantes.

“Batman Begins”

Después de la muerte de sus padres, el joven heredero Bruce Wayne se convierte en un vengador enmascarado que lucha contra las fuerzas del mal en Ciudad Gótica.

“Los Juegos del Hambre”

En lo que alguna vez fue Norteamérica, la Capital de Panem mantiene sus 12 distritos obligándolos a seleccionar a un niño y a una niña, llamados Tributos, a competir en un evento televisado nacionalmente llamado los Juegos del Hambre. Cada ciudadano debe ver pelear a muerte a los jóvenes.

“Divergente”

En una sociedad futura, la gente está dividida entre facciones basadas en sus personalidades. Después de que una joven descubre que ella es una Divergente y nunca será de algún grupo, descubre un complot para destruir a quienes con como ella.