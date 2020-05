Ezio Neyra Magagna, director de la Biblioteca Nacional, explica en la siguiente entrevista la urgencia de una nueva encuesta sobre los hábitos de lectura de los peruanos, ya que hace años no se lleva a cabo una y es igual de importante tener información sobre la lectura en plataformas digitales.

¿Cómo ha evolucionado el hábito lector de los peruanos?

Carecemos de información sobre el hábito de lectura y el comportamiento lector de los peruanos. La última encuesta oficial del Estado es del 2004. Y después del 2004 ha habido encuestas privadas, la más reciente de la Universidad Católica del 2015 o 2016. Es necesaria una nueva encuesta de hábitos de lectura y de comportamiento lector digital, porque de eso hay aún menos información Necesitamos saber cómo leemos los peruanos y qué leemos.

Sería posible que los peruanos hayan aumentado su lectura y no lo sepamos...

Hay una encuesta realizada por un organismo de la Unesco que revela que los peruanos tenemos un gran hábito de lectura de diarios. Tenemos un nivel de lectura de diarios a la par de Portugal o España. Me da la impresión que, visto así, somos grandes lectores. Somos de los que más leemos diarios en el mundo iberoamericano. Pero tal vez hemos perdido la consciencia del valor de las humanidades y de las ciencias sociales para el bienestar de todo. No se le da el valor a la lectura que sí se le da en otras sociedades.

¿Por qué los niveles de lectura de libros en los peruanos se ha caracterizado por ser de los más bajos?

Se trata de un tema de acceso, no es el único problema pero es una razón. Tenemos un sistema de bibliotecas incipiente. Hay una gran necesidad de tener buenas y mejores bibliotecas con buenos servicios, eso no lo tenemos todavía. Las bibliotecas municipales están a cargo de los gobiernos municipales, entonces necesitas autoridades que apuesten por las bibliotecas.

¿Las bibliotecas se han vuelto un lugar de lectura por trabajo e investigación y ya no por placer?

Creo que las bibliotecas deberían siempre apostar a no solamente ser repositorios de libros o un espacio que se entiende en la lógica de lugares para la investigación o estudiar o preparar una tesis, sino también que se deben convertir en el centro de la comunidad a la que atienden. Una buena biblioteca pública es una que piensa en su impacto más allá de lo que estamos hablando, o sea que pueda aumentar la productividad de una comunidad determinada. Si una biblioteca tiene un gran público que trabaja con madera o pesca, pues la biblioteca puede apoyar un proceso para fortalecer la productividad de estas personas.

¿Cuál es la biblioteca ideal?

Es la que se convierte en un espacio natural de la comunidad para el intercambio de ideas, de diálogo y de conocimiento. En ese sentido, las bibliotecas públicas, creo, deben moldearse y construirse con la comunidad que tiene, es un trabajo mancomunado con la comunidad. Los libros no están allí porque a un bibliotecario se le ocurrió que deben estar sino porque la comunidad demanda esos libros.

¿Cómo ha venido trabajando usted y la biblioteca en medio de la cuarentena?

Es una situación muy atípica. Yo vengo de la vida académica y estoy acostumbrado a trabajar en casa, pero esta situación me ha llevado, como jefe de la BNP, a contribuir con que toda la institución pueda brindar servicios y programación. Pero cuando uno ve cada caso de los trabajadores, no todos pueden hacer trabajos remotos. Esta crisis muestra también brechas en diferentes aspectos como en tener una computadora en casa o una buena conexión a internet. En consecuencia a partir de ese levantamiento de información hemos definido con qué personal contábamos para ese trabajo remoto.

Y han podido trasladar sus actividades programadas a un formato digital.

Por más que las actividades presenciales estaban interrumpidas eso no podía significar que la biblioteca tenía que detener su relevancia para la comunidad, sea cual fuere esta comunidad. En ese sentido, muy prontamente empezamos dos grandes esfuerzos, el primero trasladar el grueso de la programación cultural a formatos online o digitales. Y el otro continuar ofreciendo servicios, porque nuestra lógica es que el derecho a la información no podía detenerse, en situación de emergencia o no. Yo creo mucho que las bibliotecas deben, y más en una coyuntura como está, ir al público.

AGENDA VIRTUAL DE LA BNP

Programa de Historia del Perú: Charlas magistrales, que abordarán etapas como la época prehispánica, colonial y republicana del país. Cada uno de los episodios contará con reconocidos historiadores nacionales e internacionales, quienes darán una mirada actualizada y pertinente de una serie de principales procesos y sucesos que han marcado el devenir del Perú. Será hasta el 19 de junio, todos los lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 8.30 p.m. a través de la plataforma Facebook de la institución. Informes y consultas a historiadelperu@bnp.gob.pe

Espacio BNP: es el primer contenido producido para la plataforma BNPodcast en Spotify. Busca el intercambio de información, el debate y la reflexión alrededor de temas de actualidad alrededor de las bibliotecas, el libro y la lectura. Un capítulo de 40 a 60 minutos, cada dos semanas. El lanzamiento será con “Y si no hay bibliotecas, ¿qué?”, y esta disponible desde el 15 de mayo.

Diálogos en tiempos de cambio: una serie de encuentros virtuales en donde filósofos, economistas, científicos sociales, entre otros, reflexionan acerca de los posibles cambios en relación a las dinámicas sociales, culturales, económicas y afectivas de la existencia humana. Se transmite todos los jueves a las 7:00 p.m.

Cinefórum BNP: los martes a las 7:30 p.m., tenemos el Cinefórum de la BNP, en su versión virtual, donde se contará con la participación de directores y expertos en producciones cinematográficas del país, que comentarán sus películas, las cuales serán compartidas a través de un link en días previos por las redes sociales de la institución.

Lectura, Biblioteca y comunidad: conversatorios los terceros miércoles de cada mes a las 11:00 a.m. con expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre el rol de las bibliotecas en estas circunstancias, y frente al mundo que viene.

