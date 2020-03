De vez en cuando, una “Piedra de toque” escrita por Mario Vargas Llosa tiene la contundencia de un misil transcontinental. La última piedra lanzada desde su influyente columna dio en el ojo del régimen chino, al escribir en un artículo, publicado el domingo pasado en el diario español “El País”, que el país asiático buscó ocultar el origen del coronavirus, una decisión que comparó a la desarrollada por la antigua Unión Soviética tras la explosión de la planta nuclear de Chernobyl. “Nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es (…) Solo se reconoció la aparición de la plaga cuando ésta ya se expandía”, escribió el peruano.

Antes de sus críticas al gobierno chino. Vargas Llosa hizo polémica tras felicitar la decisión del Tribunal Constitucional por declarar legales las corridas de toros.

Vargas Llosa es miembro de esa estirpe de articulistas a la que pertenecen Ortega y Gasset, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Octavio Paz, Gunter Grass, entre otros modernos humanistas que entroncaron con el pensamiento ilustrado y en cuyos artículos encontramos ideas, ingenio literario, estética, ética, conciencia cívica e incluso acción política. Una característica en todos ellos escritores es que sus opiniones siempre han generado polémicas en diferentes frentes. En el caso de MVLl, la más reciente fue hace dos semanas, al defender la tauromaquia como una de las bellas artes. Sectores también irritados provienen del feminismo, luego de que a mediados de marzo del 2019, reflexionando sobre la novela “Lolita” de Nabokov, Vargas Llosa indicara que el “feminismo radical” es “el más resuelto enemigo de la literatura”.

En su relación con Venezuela Vargas Llosa ha expresado su solidaridad y respaldo decidido a Juan Guaidó y a Leopoldo López.

Más allá de la irritación que sus columnas suelen causar en diversos sectores, hay polémicas protagonizadas por el Nobel peruano que resultan históricas. Una de las primeras resulta un punto de inflexión en la relación de los intelectuales latinoamericanos con el gobierno de Fidel Castro: el Caso Padilla en 1971. Vargas Llosa fue uno de los principales críticos al trato que recibió el poeta cubano, arrestado después de ofrecer una lectura pública en la Unión de Escritores, por supuestamente perpetrar actividades subversivas contra el Gobierno. Después de 38 días de prisión, se presentó en el mismo lugar para leer una oprobiosa “Autocrítica”, donde se arrepintió de todo lo que escribió en su vida. Para muchos, el caso fue el fin del vínculo de MVLL con Cuba y la Unión Soviética, que tres años antes había invadido la antigua Checoslovaquia.

En 1985, el escritor peruano y el alemán Gunter Grass se trenzaron en una dura polémica por la relación amable de este último con los gobiernos socialistas. (Foto: EFE)

A mediados de los años ochenta, los escritores Gunter Grass y Vargas Llosa se trenzaron en una de las más icónicas peleas, tanto en sus respectivas columnas periodísticas como en los congresos del Pen Club Internacional en Nueva York y Hamburgo. En 1985 el peruano acusó al alemán occidental de “connivencia con dictaduras de izquierdas en Latinoamérica”, mientras que a García Márquez lo acusó de ser un “cortesano de Fidel Castro”. “Soy y he sido muchas veces muy crítico con Cuba, pero Vargas Llosa no se quiere dar por enterado”, señalaba Grass. Por su parte, el propio escritor peruano reconocería luego que la frase contra su antiguo amigo colombiano había sido excesivamente dura.

En España, Vargas Llosa se ha manifestado públicamente, por escrito y masivamente, contra la independencia de Cataluña,

A fines de la década, tras el intento de nacionalización de la banca, Vargas Llosa encabezó en el Perú la oposición a Alan García y fue en 1990 candidato a presidente. Alberto Fujimori llegó al sillón presidencial y amenazó al escritor con quitarle la nacionalidad peruana, por lo que el escritor decidió solicitar la nacionalidad española, concedida de inmediato, en 1993. Como ciudadano español, Vargas Llosa ha manifestado abiertamente su férrea postura en contra de los procesos independentistas en la península.

Una de las situaciones más polémicas surgidas por opinar sobre la realidad política de un país latinoamericano sucedió en 1990, en México. En una mesa de diálogo organizada por Televisa, el escritor peruano afirmó: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México”. Triste papel fue el que tuvo que jugar el poeta Octavio Paz, quien defendió al régimen en aquella mesa. Igualmente encendidas han sido sus críticas al gobierno peronista de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Kirchner (2007-2015). Asimismo, el intercambio de disparos entre el Nobel con la dictadura bolivariana de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro ha sido continuo.

Más al norte, en el 2016, el Nobel peruano tuvo duras palabras contra Donald Trump durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Él señaló que el entonces candidato era “un peligro para toda sociedad democrática”. No se equivocó. “Es triste que un personaje que está haciendo una demagogia de tipo racista haya llegado a entusiasmar a un sector que no es solamente del Partido Republicano, sino que se identifica con la visión tenebrosa que tiene de la inmigración”, manifestó entonces.

Censura

La reacción del Gobierno Chino

La cúpula del gobierno comunista chino no demoró en responder tras la publicación del artículo de MVLl, acusando al escritor de “difamar” y volcar “opiniones prejuiciosas”, al reforzar la idea del supuesto origen chino de la enfermedad, expresión que la embajada china en el Perú califica como “inexacta”. “Respetamos la libre expresión, pero eso no implica aceptar arbitrarias difamaciones y estigmatizaciones”, señaló la embajada china en el Perú.

El Gobierno Chino ha castigado al escritor con la censura de sus libros, retirándolos de las estanterías del país oriental. Sus obras también han desaparecido de la venta por Internet en las plataformas chinas.

Álvaro Vargas Llosa mostró a su padre su apoyo a través de las redes sociales: “Nada de lo que haga Pekín mermará el cariño de mi padre, a quien he transmitido la información, por los lectores, escritores y editores chinos”.

