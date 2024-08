La artista Aitana y el cantante Sam Smith han publicado este viernes una versión del exitoso tema del británico ‘Like I can’, incluido en el primer álbum del británico que cumple ahora diez años y que ha sido reeditado. En esta versión, Aitana canta en español mientras que Smith lo hace en inglés, uniendo así sus voces para conmemorar el décimo aniversario del multiplatino ‘In the lonely hour’ del británico.

Horas después de anunciar la colaboración, los artistas han colgado en sus redes un vídeo con una conversación entre ambos en la que hablan de este trabajo.

“Gracias por bendecir mi canción con tu increíble voz”, dice el cantante británico a la española, que se deshace en elogios hacia él. “Soy una gran gran fan tuya, gracias por dejarme ser parte de esto, creo que es una gran canción, que la escuchaba cuando era muy joven y ahora estar en tu álbum de aniversario es increíble”, afirma Aitana.

Smith explica que la canción significa mucho para él y que es “muy especial” compartirla con Aitana: “me encanta tu voz, tu música, todo lo que haces, estoy emocionado por lo que vamos a hacer juntos pronto, va a ser maravilloso”, ha agregado el cantante.

La catalana se ha conectado desde Ibiza, donde pasa las vacaciones y ha mostrado la piscina de la casa en la que está alojada a Smith, que ha resaltado el sol del que disfruta Aitana frente a la oscuridad del salón desde el que él hablaba.

Smith (Londres, 1992) debutó en la industria discográfica en 2014 con este trabajo, que le llevó al número 1 en Reino Unido y le deparó cuatro premios Grammy: mejor álbum de pop vocal, mejor nuevo artista, grabación del año y canción del año.

No son los únicos galardones cosechados, ya que su canción ‘Writings On The Wall’, de la banda sonora de la película de la saga de James Bond ‘Spectre’ (2015) se llevó un Globo de Oro y un Óscar al mejor tema musical.

El lanzamiento se produce a pocas semanas de la visita de Smith a Madrid para participar en el Festival Kalorama el 31 de agosto en el recinto de IFEMA como parte de su gira ‘Gloria Blackout Tour’.

Aitana (Barcelona, 1999) ha estado de gira hasta comienzos de agosto con su ‘Alphatour 2024′, que la ha llevado a conciertos en escenarios como el del Icónica Fest de Sevilla, el del Rock in Rio Lisboa, el festival Portamérica de Portas, en Pontevedra o el Starlite de Marbella (Málaga).

Además, la artista catalana a finales de año tiene pendientes los dos conciertos de mayor aforo de su carrera en el estadio Santiago Bernabéu, que tendrán lugar el 28 y 29 de diciembre y cerrarán definitivamente esta gira.

Con información de EFE

Entrevista a Samantha Batallanos