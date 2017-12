¿Año Nuevo en la playa? Una lista de canciones para disfrutar en el mar

Ya falta poco para la celebración de Año Nuevo y, si tu plan es aprovechar el verano para despedir el 2017 frente al mar, te dejamos un playlist para subir la temperatura y escuchar en la playa tirado en la arena y con una refrescante cerveza, chilcano o la bebida que prefieras. Porque al igual que el sol, la música es un elemento indispensable para la vida y no hay duda de que nos da felicidad.

"CHICA DE IPANEMA" – JARABE DE PALO

Un clásico, inspiración de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, del que se han grabado cientos de versiones desde que apareció en 1962. Pero el cover que hizo Jarabe de Palo de 2005 tiene un toque especial por su fusión de bossa nova y flamenco en la voz particular de Paul Donés. En Ipanema, en Máncora o en Punta Negra, hay chicas cuya sonrisa y cuerpo dorado inspiran canciones y poemas como la famosa chica de la que habla este tema.



"KOKOMO" – THE BEACH BOYS

Un tema veraniego por excelencia, perteneciente a la banda sonora de la película “Cocktail” de 1988. Gracias a ella, los Beach Boys lograron un número uno tras 22 años de estar casi retirados sin lanzar nuevas canciones. “Kokomo” no alude a un lugar real localizado en el mapa, sino a un sitio paradisiaco e imaginario donde todo es belleza, sol, arena, mar y tropicales cocteles.



"WALKING IN THE SUN" - SMASH MOUTH

Si bien la canción ironiza lo que fue el movimiento hippie de los años sesenta, el video invita a pasar un día a full playa y baile incluido. Fue el mayor éxito de la banda de ska punk Smash Mouth en 1997 y se convirtió en un hit por su estilo vintage que es como una invitación a disfrutar bajo el sol con camisa hawaiana y lentes oscuros.



"LA BICICLETA" – SHAKIRA & CARLOS VIVES

Antes o después del respectivo chapuzón, no hay nada mejor que un paseo en bicicleta en la playa. Quizá pensando en eso Shakira y Carlos Vives compusieron uno de los hits más escuchados del 2016 y que sin duda sonará en este verano 2017. Tan popular fue que hasta la misma barra del Boca Juniors la interpretó antes de un partido por el torneo argentino. En un inicio se iba a llamar “Vallenato desesperado” pero fue la barranquillera quien le cambió el título.

"CUANDO CALIENTA EL SOL" – LUIS MIGUEL

“Cuando calienta el sol” es un viejo tema del nicaragüense Rafael Gastón Pérez, versionado muchas veces, pero que en la voz de El Sol de México se convirtió en megaéxito allá por 1989. Cuentan los testigos e involucrados en la grabación del clip en Acapulco —en el que Luismi se luce con curvilíneas modelos y esculturales galanes— que la producción incluyó también jornadas de juerga interminables. El sol calentó como nunca en esos días y sigue calentando en este tema que todavía suena en las radios nostálgicas.

"CALIFORNIA GURLS" – KATY PERRY

Si te gusta el pop y amas a Katy Perry esta podría ser la canción de tus vacaciones de ensueño. El video se inspiró en el juego de mesa Candy Land y su letra invita a soñar con pasarla bien este y todos los veranos de tu vida, tal como hacen las chicas de California a las que alude el título. Con este hit, Katy inauguró el verano 2010 en el hemisferio norte.



"THE BOYS OF SUMMER" – THE ATARIS

El clásico de los ochenta “The Boys of Summer” fue versionado en el año 2003 con guitarras apabullantes por el grupo de rock alternativo The Ataris. Según su creador original —el exbaterista de The Eagles, Don Henley—, el tema trata sobre las vivencias, los amores juveniles y cómo la vida cambia con el paso del tiempo, a los que el cover de The Ataris le inyectó una alta dosis de energía rockera. Si piensas pasarla a todo dar estos días soleados y con la ilusión de encontrar a tu media naranja, este es tu soundtrack.



“ISLAND IN THE SUN” – WEEZER

El que terminó siendo uno de los mayores éxitos de Weezer estuvo a punto de no ser incluido en su tercer álbum lanzado el 2001 y producido por el ex–The Cars Rick Ocasek. “En una isla del sol, tocaremos y nos divertiremos, y eso me hace sentir tan bien que no puedo controlar mis pensamientos”, dice la letra que va a tono con el espíritu relajado que todo el mundo busca encontrar y disfrutar en la temporada de verano.



“LA COMPLICIDAD” – CULTURA PROFÉTICA

Una letra que narra en clave de reggae la historia de amor adulto y profundo pero con un video que nos devuelve a las épocas de los amores de la adolescencia. “Soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa, de toda idea creativa soy la gestación, tu eres la utopía a ti te llama”. Un tema del álbum “La dulzura”, del 2010, para escucharlo mientras descansas en la arena o miras el sunset bien acompañado.

“SUMMER” – CALVIN HARRIS

El DJ mejor pagado del mundo, según la revista Forbes, lanzó este hit bailable pero con una letra que relata un fugaz amor de verano. Como el ritmo del tema requería muchas pilas, el video muestra a Harris en una competencia de autos con el rudo actor Jason Statham y culmina con un desfile de bella modelos bailando sin parar. Se le pasaron rápido las tristezas del amor a Calvin.

Y tú, ¿qué canciones incluirías en esta lista?