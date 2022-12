Le quitas los lentes oscuros y tiene cara de apenas alcanzar la mayoría de edad. Pero Gonzalo Julián Conde, de 24 años, parece haber convertido esas gafas, y su clásico gorro, en señal identitaria. Él es Bizarrap, el productor del momento. Una suerte de Rey Midas argentino que ha conseguido catapultar al género urbano a niveles que no se le conocían.

Su trabajo con sintetizadores, cajas de ritmos y samplers empezó de forma autodidacta cuando tenía apenas 19 años y jugaba con piezas de ‘freestyle’. Luego dio el paso a las colaboraciones con músicos y surgieron sus famosas BZRP Music Sessions: sesiones en las que pone a algún artista a mostrar su talento mientras él aparece en un segundo plano, pegado a la laptop, haciendo magia para darle forma a lo que en pocas horas suele alcanzar millones de vistas y escuchas.

Pasó hace poco con su compatriota Duki y con el español Quevedo, dos éxitos descomunales. Y pasó antes también con una lista larga que incluye a Nathy Peluso, Residente, Tiago PZK, Nicki Nicole, Trueno, Nicky Jam, etc. Si esos nombres no le resultan conocidos, el problema no es ni de los artistas ni de Bizarrap; quizá el problema es suyo. Porque son ellos quienes están dando la hora en la música latinoamericana de nuestros tiempos.

Es por esa razón que el Biza, como también lo conocen, se puede anotar un número 1 en Spotify y tocar en un festival enorme como el Lollapalooza. Siempre con perfil bajo, incluso hasta tímido, pero que lo ha llevado a revolucionar la figura del productor musical. Y es ese descollante fenómeno el que lo traerá por primera vez al Perú, en un show que promete.

SESIÓN EN VIVO

La cita será el sábado 29 de abril del 2023, en el Club Cultural Lima, en Chorrillos. La presentación de Bizarrap formará parte de un festival con otros artistas internacionales y locales que están por confirmarse. “Decidimos traerlo porque es uno de los mejores del mundo en su género y porque está en su mejor momento. El mundo de la música sigue innovando cada día y esta no es la excepción. Bizarrap y otros artistas reflejan el buen momento musical que está viviendo el lado latino del mundo, convirtiéndolo en tendencia mundial”, indicó a El Comercio el empresario Ramón Larrea, que traerá al argentino a nuestro país.

Las entradas para el show, que se proyecta para unas 25.000 personas, podrán adquirirse desde este martes 6 de diciembre en una preventa especial (para clientes Interbank). Unos días después comenzará la venta general. Todo el proceso se realizará a través de la plataforma Joinnus, que ha preparado un proceso especial para evitar cualquier tipo de problema de reventa o duplicación de boletos.

Como explicó a este Diario el director de la tiquetera, Domingo Seminario, para este concierto se usará el mismo mecanismo que, por ley, se utiliza para los espectáculos deportivos: el de las entradas nominativas, en las que el nombre del asistente debe coincidir con su DNI. Estos datos solo se podrán cambiar una vez para garantizar una mayor seguridad. Y para garantizar que la fiesta se celebre en paz. Así que no hay excusa para perdérsela.

Sepa más… Bizarrap en Lima Las entradas para el show de Bizarrap del 29 de abril del 2023 costarán S/442 y S/255 en la preventa, y S/520 y S/300 en la venta general. Podrán comprarse desde este martes 6 de diciembre en la plataforma Joinnus.com.

CINCO SESIONES IMPERDIBLES DE BIZARRAP

