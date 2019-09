Nunca antes había venido al Perú, aunque siempre tuvo el deseo de estar aquí. Se trata de Theofilos Xenidis, más conocido como Phil X, guitarrista de Bon Jovi. El músico canadiense estará en nuestro país este miércoles 2 de octubre junto con la banda liderada por Jon Bon Jovi como parte de su gira promocional de su más reciente álbum “This House Is Not For Sale”.

“He oído mucho sobre el público peruano de parte de otros colegas y me entusiasma estar ahí. Les daremos lo mejor”, remarcó. El artista se unió a la agrupación en el 2016 tras el retiro de Richie Sambora. “Es como un sueño trabajar de la mano con Bon Jovi. Es un sentimiento indescriptible y estoy muy contento por lo que estamos logrando. Una de mis canciones favoritas siempre fue ‘Keep The Faith’ y me encanta interpretarla en los conciertos. Tiene una carga emocional muy especial para mí”, confesó.

-Invitados de lujo-

De igual modo, otro que dijo sentirse emocionado por su viaje al Perú es Johnny Rzeznik, vocalista de Goo Goo Dolls. La banda es la invitada especial para la gira de Bon Jovi y también presentará una selección de sus temas más populares. “No había tenido la oportunidad de estar en Perú antes. Por lo que he visto, es un lugar muy hermoso y espero llegar pronto”, sostuvo.

Rzeznik aseguró a El Comercio que la presentación de ambas agrupaciones dejará más que satisfechos a los fanáticos del rock. “Llevamos un repertorio de nuestros temas más emblemáticos. Por ejemplo, está ‘Iris’, que es la más pedida por nuestros fanáticos. También estará ‘Miracle Pill’, que es de mis favoritos. Va a ser un gran espectáculo”, afirmó.

Por otra parte, destacó la posibilidad de compartir escenarios con un referente del género como lo es Bon Jovi. “Es increíble tocar con ellos. Han sido muy generosos al invitarnos. Ahora estamos enfocados en eso y después tenemos planeada una gira en Estados Unidos para promocionar nuestros últimos trabajos. De ahí ya se verá”, finalizó.