El artista puertorriqueño Jhay Cortez eleva su nivel de sofisticación, tanto a nivel musical como con el video que le acompaña, con el tema “Kobe en LA”, una canción, según dijo, más elaborada y que está convencido gustará a sus millones de seguidores en todo el mundo.

“Sin duda que ‘Kobe en LA’ responde a un Jhay Cortez más elaborado”, dijo el compositor puertorriqueño de reguetón y trap, que hoy saca al mercado esta nueva apuesta de su carrera musical.

Cortez destacó que se trata de un tema que trabajó durante los meses de la cuarentena y que está muy contento del resultado y del video. “Trabajé muy duro en él”, destacó, después de asegurar que introdujo en el coro dos voces femeninas que cree que aportan al tema en gran manera.

“Es un ‘proyectazo’ que me llevó meses”, asegura el cantante, en un momento destacado de su carrera por las dos nominaciones al Latin Grammy y su colaboración con Bad Bunny “Dakiti”. “Me llevó meses preparar este proyecto”, sostuvo el artista, que ha tratado de sacar algo nuevo porque, asegura, odia “lo predecible”.

TRATÓ DE PERFECCIONAR SU ESTILO

Respecto al tipo de esta canción, indicó que ha tratado de perfeccionar su estilo sin mantenerse en lo estricto del reguetón o el trap, ya que su objetivo es avanzar en nuevos proyectos que sobre todo diviertan a las personas, en especial en un momento complicado como el actual por la covid-19.

Dijo que intervino en las ideas del video y que aportó su punto de vista, cosa que hace habitualmente y que el resultado, sin duda, ha sido de su agrado.

“Trato de poner en la pantalla mis ideas”, sostuvo el cantante, que indicó que cada vez está más interesado en meterse en la producción de los videos. “En el video se han reflejado estas ideas”, destacó.

ABIERTO A COLABORACIONES

Respecto a futuras colaboraciones con otros artistas, destacó que está abierto a todo, no sólo a cantantes latinos como él. Cortez también se refirió a las consecuencias de la pandemia de la covid-19, que, según dijo, le ha afectado como a todo el mundo. “A mí me ha venido bien y he tenido tiempo para ‘redirigirme’”, subrayó.

“Kobe en LA” sale este viernes al mercado en todas las plataformas y se espera que suponga un éxito más a su ya exitosa carrera, que destaca por contar con varias canciones multilatino con millones de reproducciones en YouTube.

Cortez dio su gran paso al lanzar junto a Bad Bunny el tema “Dakiti”. En septiembre pasado estrenó junto a Lunay “Prendemos”, bajo la dirección musical del productor Haze y su compañía, House of Haze. Es además un compositor de gran éxito con temas como “Llama al sol”, de Tito El Bambino, y “Otra cosa” de Daddy Yankee.

Su primer álbum de estudio titulado “Famouz” ya fue un éxito, a lo que sumó una edición especial de temas inéditos a comienzos de 2020 con el nombre de “Famouz Reloaded”.

Comenzó a componer canciones a la temprana edad de 15 años. Compuso “Cómo Curar” y “Detective de tu Amor” para Zion & Lennox, y les produjo el tema “Soltera”. Formó parte de la banda de chicos de pop latino StereO 4 del 2012 al 2016.

Jhay Cortez, de nombre de pila Jesús Manuel Nieves Cortez, nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1993, aunque vivió parte de su infancia en la localidad de Camden, en el estado de Nueva Jersey (EE.UU.).

La ya estrella internacional se inició en el mundo de la música como compositor y productor de artistas de renombre, antes de firmar en 2017 con el sello Universal Music Latin y lanzó su álbum debut “Eyez On Me” al año siguiente. El álbum “Famouz” incluye el éxito “No Me Conoce (Remix)” con J Balvin y Bad Bunny.

