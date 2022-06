Volaron piedras ese domingo, pero ninguna le cayó a él. Fue en la noche del 19 de marzo de 1995 que, ante 120.000 personas reunidas en el Campo de Marte –según los cálculos–, el show de King África se tuvo que cancelar antes de lo previsto por los disturbios que se generaron entre la emocionada y seguramente bastante bebida multitud.

“No me lastimaron, por suerte”, recuerda el argentino Martín Laacré (Comodoro Rivadavia, 1972), vocalista de la exitosa agrupación noventera que llegó a Lima por primera vez para participar de un festival gratuito organizado por Radio Sabor Mix. También integraban el evento Gian Marco, Los Mojarras y Sangre Púrpura, pero era King África la atracción principal por temas tan sonados como “Salta”, “Mamá yo quiero” o “El africano”, que hasta hoy se escuchan en la radio, en fiestas familiares, discotecas y horas locas.

“Lo que más recuerdo de ese día en el Campo de Marte fue la hiperventilación que tenía. Pararme en el escenario y no poder ver dónde acababa el público era impresionante. Yo hasta ahora tengo dos cosas impactantes en mi memoria: el Festival de Viña del Mar y esto. Fue épico, esa es la palabra”, rememora Laacré en conversación con El Comercio.

LOS INICIOS

Han pasado 27 años de esa accidentada presentación en la Avenida de la Peruanidad y King África, por fin, volverá a nuestro país. Ahora con aires nostálgicos, por supuesto, en un concierto de techno llamado “Recordando los 90″, donde también estarán otros clásicos que no han terminado de pasar de moda como La Bouche y Netzwerk.

Nacido un 22 de noviembre (el Día de la Música, recalca él), Laacré es hijo de una profesora de piano y confiesa que se introdujo en el canto porque nunca le fue bien tocando instrumentos. Tuvo una banda llamada Los Fugitivos Ska, luego se decantó por el reggae, pero con el tiempo empezó a escuchar más rap y hip hop, con grupos como Public Enemy o Run-DMC, y otras propuestas más comerciales como Snap! o Dr. Alban.

De esa peculiar mezcla de influencias fue surgiendo King África. “Tú veías a una persona cantando música comercial, pero con el ímpetu de Public Enemy o LL Cool J. Era como contradictorio”, cuenta sobre su papel de ‘frontman’ de esta banda que, en realidad, fue creada en 1992 por el colectivo Oíd Mortales, que conformaban Dero, Tuti Gianakis y los hermanos Alejandro y Nicolás Guerrieri.

"Argentina tenía una cultura bastante rockera para la época. Siempre ha sido un país muy blanco. [...] Pero yo soy descendiente de raza negra. Mi bisabuela fue una esclava nigeriana". Martín Laacré, King Africa.

¿Qué hacía un argentino con espíritu africano triunfando en los tiempos de Soda Stereo o Los Enanitos Verdes? “Sí, es cierto que la Argentina tenía una cultura bastante rockera para la época en que salía King África –responde Laacré cuando le preguntamos al respecto–. Siempre ha sido un país muy blanco y tendríamos que entrar en detalles históricos para entender por qué. Pero yo soy descendiente de raza negra. Mi bisabuela fue una esclava nigeriana. Así que en ese momento estaba en una búsqueda de mi identidad”.

Hoy lleva unas trenzas naturales hasta más abajo de las rodillas, pero en esa época el “africanismo” de la agrupación se traducía en las pelucas de los bailarines que lo acompañaban en cada show. Una dosis de artificialidad y apropiación que hoy sería mucho más cuestionable. “En la ingenuidad de mis 19 años, yo siempre tuve una conciencia de afrolatino. Estaba en mí. Como dice la canción, ‘fuerte se siente’”, acota el cantante.

Sin embargo, reconoce que el concepto y el estilo de King África fue cuidadosamente confeccionado en todos sus detalles por el grupo Oíd Mortales. “Quizá la primera crisis llegó cuando me di cuenta de que no tenía el control de ese ‘producto’. Es más, yo me ponía súper mal cuando alguien me hablaba del ‘producto’ King África. A esa edad yo lo daba todo en el escenario, me dolía que lo consideraran un producto. Ahora casi a los 50 años lo entiendo mejor”, admite.

El quiebre y el adiós

Tras algunos años de éxito monumental, en los que King África conquistó a casi todo el continente, los problemas comenzaron. Para empezar, la fama fue chocante para un muchacho como Laacré, que apenas pasaba los 20 años. Cuenta una anécdota de cuando estaba yendo a un parque de diversiones y una señora le pidió un autógrafo. “Tanta gente me pedía mi firma que yo había desarrollado una bastante corta, que decía simplemente ‘King’. Entonces le hice el garabato y la mujer me dice ‘¿y esto?’. ‘Sí, es mi firma le digo’. Estaba cansado. Yo era un niño aún, quería divertirme en ese momento”.

La inesperada inyección de dinero recibida también lo afectó. Pero sobre todo las diferencias artísticas con el resto de los creadores de King África. “Yo estuve muy cómodo con el primer disco, menos cómodo con el segundo, y con el tercero ya empezó a verse lo que quería la producción. Eso marcó la ruptura”, explica Laacré.

En mayo de 1997, decide separarse de King África y la vida lo llevaría por distintos caminos. “Hubo problemas de identidad con el grupo, discrepancias económicas –cuenta el cantante–. Por suerte, yo soy una persona a la que no le gusta firmar papeles. Hasta estoy casado sin papeles. Así que no tenía ningún compromiso con nadie. Pero ellos sí estaban comprometidos con una multinacional [la desaparecida BMG] y tenían que cumplir varios acuerdos con King África”.

Es en ese momento que nace el segundo King África. El heredero de un reinado africano que parece sacado de “Juego de tronos” y que hasta la fecha puede crear confusiones.

Fotografía de la formación original de King Africa. Martín Laacré, el vocalista, aparece al extremo derecho. (Instagram: @kingafricamusic)

El otro rey africano

“Lo que ocurre es esto –dice Martín Laacré antes de comenzar a explicar, con mucha calma, la razón de que existan dos King África en el mundo–: como los muchachos de Oíd Mortales tenían un montón de compromisos, deciden buscar a Alan Duffy, un chico que hacía voces en el sello. A Alan le decían ‘imitá al Bahiano’ y él imitaba al Bahiano. Cuando necesitaban una voz particular, recurrían a él. Porque tiene un gran dominio, es un cantante muy versátil, con una enorme capacidad para impostar e imitar. A Sting te lo saca perfectamente, por ejemplo. Entonces utilizaron su talento para cambiar de King África sin que muchas personas se dieran cuenta”.

Hoy, ese segundo King África de nombre real Alan Duffy tiene una exposición importante al otro lado del mundo, entre España –donde radica– y el resto de Europa. Él fue quien popularizó el tema “La bomba”, no Laacré. Pero ahora que este último ha retomado su actividad musical, no hay por suerte ningún conflicto legal abierto por el doble uso de la denominación. Como si hubiera una suerte de acuerdo tácito para que estos dos King Áfricas reinasen en su respectivo dominio en uno y otro lado del Atlántico.

"Te juro que a mí me encantaría hacer un show entre los dos King Africa. No habría problema. Sería hasta rentable". Martín Laacré, King Africa

“A veces me etiquetan en mi Instagram con las canciones de él, pero no me hago problema, es una oportunidad para aclarar los malentendidos”, afirma Laacré, que desde el 2008 comenzó a entrar nuevamente en la composición y producción de nuevos temas (y en el rescate de sus éxitos de antaño, por supuesto). De hecho, él mismo anda muy metido hoy por hoy en el mundo de las redes sociales, donde también tiene un canal sobre alimentación saludable.

“En el 2019, recuerdo que estaba de gira por Ecuador y todos los días mis amigos me pasaban videos de TikTok para avisarme que un remix de ‘Salta’ se había vuelto un furor en Asia, imagínate. De pronto mi voz era un éxito en Oriente. Por esa razón es que fui entrando a TikTok”, cuenta.

Y también por esa razón es que está muy al tanto de las últimas tendencias musicales. Del reguetón no es muy fanático (“Me parece muy agresivo al oído. Y los peores me parecen Wisin y Yandel. In-escuchables. Y masivos encima”); y sin embargo destaca a figuras como Residente o Duki, e incluso lo sorprende gratamente el arrastre del peruano Faraón Love Shady.

“Me acuerdo de que cuando lo empecé a ver, quedé fascinado por este personaje bizarro, por decirlo de algún modo. Yo tenía un amigo, productor chileno, que lo quería fichar porque vio su potencial. Y de repente explotó, ahora tiene management”.

Un nuevo capítulo

Cosa curiosa, el festival “Recordando los 90″ que traerá a King África al Perú el próximo 17 de setiembre reunirá a Martín Laacré con DJ Dero, quien fue uno de los integrantes del sello Oíd Mortales y quizá el principal responsable de que él abandonara King África en 1997, según ha contado el vocalista en anteriores oportunidades. Entre los dos existe una tensión todavía no superada.

“Por una cuestión de respeto, o de educación, prefiero no referirme a esa persona [DJ Dero]. Hay internas que nunca se van a arreglar”, afirma Laacré sobre el productor y DJ argentino Ezequiel Darío Szmuszkowiez. “King África fue el producto de otro producto que ya no existe más, que es Oíd Mortales. La BMG, que trabajaba con ellos, tampoco existe ya. Hay muchas cosas que ya no existen. Pero yo sí”, agrega con inocultable orgullo y cierta sensación de revancha.

Sobre la aún confusa situación de la marca King África, Laacré revela que en un par de ocasiones sí tuvo que pelear por los derechos de utilización del nombre, como cuando uno de sus exbailarines intentó apropiarse del mismo, o cuando un músico quiso realizar un tributo, pero con las pistas originales con su voz. “No creo que nadie más hoy vaya a querer ponerse de nombre King África, porque en ese caso sí habría un montón de elementos para demandarlo. Y si alguien lo hiciera, solo levantaría el teléfono para llamar al otro King: ‘Alan, ¿qué hacemos?’”, dice entre risas.

De hecho, Laacré reconoce que en algún momento ha intercambiado mensajes con Duffy para dejar en claro que las cosas van bien entre ellos dos. “Te juro que a mí me encantaría hacer un show entre los dos King África –asegura–. Me ponés a mí de un lado, a él del otro, para que cada uno cante sus hits y, por qué no, algún tema juntos. No habría problema. Sería hasta monetariamente rentable. Así que si hay algún productor leyendo esto, ya sabe”.

Sepa más… Puro techno noventero El festival Recordando los 90 reunirá a King África (Argentina), La Bouche (Alemania), Netzwerk (Italia), DJ Dero (Argentina) y 20 Fingers (Estados Unidos). Netzwerk de Italia, La Bouche de Alemania y 20 Fingers desde los Estados Unidos formarán parte del evento musical. El evento se realizará en el local Fronteras Unidas de Los Olivos el 14 de setiembre a partir de las 6:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en la página web de Teleticket desde S/59.