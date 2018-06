Taeyeon, vocalista principal de Girls Generation y una de las figuras más queridas del K-Pop, está de regreso. Esta vez trae "Something New", su nuevo mini-álbum y video donde, en definitiva, toma una ruta nueva en su carrera, más arriesgada y oscura.

Junto al rítmico tema 'neo-soul' de sonidos jazz y bajos funky, Taeyeon protagoniza un cinematográfico video cargado de acción, disponible en YouTube, en el que ella misma acaba uno a uno con sus enemigos, lanzando al mar maletas llenas de dinero y valores materiales, disparando una escopeta y huyendo a toda prisa.

"Es especial de la forma que es, ¿qué importa si es un poco diferente? no necesita cambiar por otros. Pinta el mundo de los colores que quieres, me gustan las cosas tal y como son", manifiesta Taeyeon en las letras del track que da nombre al nuevo disco.

"Something New", EP de seis tracks contiene además los temas "Baram x3", "One Day", "Circus" y "All Night Long", este último con la colaboración de Lucas de NCT. Incluye además una versión instrumental del suave y rítmico track promocional.

Video de Taeyeon - "Something New" (Fuente: YouTube)

Taeyeon lanza "Something New" seis meses después de "This Christmas", su EP de navidad de 2017. De carrera en el K-Pop iniciada en 2007 con Girls Generation, se lanzó como solista en 2015 con el mini-álbum "I", seguido de "Why" en 2016 y su primer álbum completo, "My Voice" el año pasado.