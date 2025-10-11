Treinta años después de su primera edición, "Los que nos hacen cantar" sigue siendo más que un espectáculo: es un acto de amor por la música criolla, un abrazo entre generaciones y una cita con la memoria del Perú. La historia de este ciclo, nacido en 1995 de la mano del periodista y promotor cultural Alfredo Kato, es también la historia de cómo una comunidad entera decidió mantener viva la voz de sus guitarras.

“Creé ‘Los que nos hacen cantar’ cuando era director de Cultura del Centro Cultural Peruano Japonés, con el propósito de difundir nuestra música”, recuerda Kato. “Gracias al apoyo de Gonzalo Toledo, estudioso de nuestras tradiciones, y de Erasmo Díaz Yuiján, compositor de los valses Cariñito y Sincera confesión, logramos presentar a grandes compositores e intérpretes”.

La celebración por los 30 años se realizará este miércoles 15 de octubre. Será una noche de gratitud y homenaje al maestro guitarrista Rafael Amaranto, con las actuaciones de Rosita Guzmán, Carlos Castillo, el dúo nikkei “Sechi y Delia” y Lourdes Carhuas, nominada al Latin Grammy. Todos acompañados por el conjunto musical de Carlos Ayala, guitarrista elegido por Juan Diego Flórez para compartir escenario en Viena.

El nombre "Los que nos hacen cantar" no fue casual. “Lo elegí como un homenaje a los compositores, que crean las canciones, y a los intérpretes, que al grabarlas nos las enseñan. Ellos son, literalmente, los que nos hacen cantar”, explica Kato.

Y en esas tres décadas, por ese escenario pasaron nombres que hoy son historia: Jesús Vásquez, Serafina Quinteras, Esther Granados, Cecilia Barraza, Luis Abelardo Takahashi Núñez, José Escajadillo, Cecilia Bracamonte, y muchos más.

Pero también hubo espacio para las nuevas voces. Emely Castro Saavedra, Katherine Cuadros, Carlos Castillo y Pamela Abanto fueron algunos de los jóvenes artistas que crecieron bajo la luz de este encuentro. Desde entonces, cada edición ha tenido un lugar para la comunidad nikkei, que ha cantado valses y festejos con la misma devoción que sus mayores.

Todo comenzó con un conversatorio. En aquel primer encuentro, Óscar Avilés, Augusto Polo Campos, Erasmo Díaz Yuiján, Mario Cavagnaro y Manolo Ávalos hablaron sobre el vals criollo y respondieron preguntas del público. Polo recitó su poema "Mis fronteras" mientras la guitarra de Avilés le ponía como fondo musical “Mi Perú” de Manuel “Chato” Raygada y finalizó con Díaz y Avalos tocando en el piano a cuatro manos el vals “Cariñito”. Desde entonces, cada mes, el público colmaba la sala hasta el punto de que el Centro Cultural debía cerrar sus rejas.

Treinta años después, ese fervor no se apaga. En cada acorde, "Los que nos hacen cantar" sigue recordándonos que el criollismo no es solo una música, sino una manera de sentir el país.