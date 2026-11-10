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Resumen

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Por Leonardo Ledesma Watson

Hay canciones que desaparecen mucho antes de que alguien advierta su ausencia. No necesitan ser olvidadas por todo un país: basta con que muera su último intérprete, con que una voz deje de frecuentar los escenarios o con que un repertorio, transmitido durante décadas de una generación a otra, se quede sin herederos. La música popular tiene esa fragilidad. Vive en los discos y los archivos, desde luego, pero también en la memoria de quienes la cantan, en sus maneras de interpretar una frase, en las historias que acompañan cada composición y en esa sabiduría que rara vez encuentra lugar en las partituras.

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