El músico e ícono del rock peruano Miki González anunció su regreso a los escenarios para celebrar, con un show en vivo, sus 50 años de trayectoria. El evento se realizará el próximo sábado 19 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Luego de una fuerte lucha contra el cáncer de colon, el músico vuelve en un espectáculo que busca llevar a sus seguidores a un viaje por sus grandes éxitos. Miki presentará un show en homenaje a su trayectoria musical que incluye más de 14 discos que navegan entre el rock, post punk, ska, blues, música afroperuana y andina.

“Me siento realmente feliz de regresar a los escenarios que son mi hábitat. Me siento saludable porque me da energía y les prometo una noche alucinante para todas las generaciones que me siguen”, dijo Miki desde su estudio de grabación.

En el show de homenaje a Miki González se escucharán temas como “Tantas veces”, “Vamos a Tocache”, “Lola”, “Akundun”, “La pequeña”, A gozar sabroso” entre otros, que garantizan una noche llena de fiesta, baile y energía.

Las entradas están a la venta a través de la plataforma Joinnus y los precios van desde los S/80 en preventa. El precio incluye la comisión ticketera y el IGV, todas las zonas son stand up.

Conoce aquí la lista de series y películas que puedes ver en junio 2023 en las plataformas de Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ y Apple TV.