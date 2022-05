Dos rescates de canciones clásicas son los que en los últimos meses ha traído Gala Brie bajo el brazo.

El primero fue “Qué difícil es amar” de Diego Bertie. “Se me ocurrió en el 2020, en plena pandemia, cuando no me sentía con ánimos de poder producir música propia”, cuenta. Contactó al actor y cantante a través de un familiar por redes sociales, le propuso hacer el ‘cover’, y cuando se lo envió para que lo escuche es que él mismo le pidió cantar también. Y nació la colaboración.

El segundo tema, sacado hace solo unas semanas, fue “Mujer noche” de Mar de Copas. Y Gala Brie hizo lo mismo: pedirles a Manolo Barrios y a Wicho García si podía reinterpretar su famosa canción. Incluso les propuso cambiarle la estructura, para ajustarla a una versión más breve. Y ellos aceptaron.

“Para mí, ‘Mujer noche’ representa una canción muy sonada, con mucha acogida y cariño de Mar de Copas hacia el público, y del público a la banda. Esa relación me parece inigualable. Además es una canción que hasta ahora sigue en los bares, en las radios, en los taxis y buses, ¡en los matrimonios!”, afirma la artista peruana. “Luego de escucharla me dijeron que estaban muy agradecidos, que les había gustado mucho mi interpretación vocal, y les parecía muy dulce”, agrega.

NUESTRAS CANCIONES

¿Por qué la decisión de reversionar estos temas tan sonados de la música popular local? La idea de Gala Brie no es aislada, sino que forma parte de un proyecto de EP de próximo lanzamiento, que contendrá cinco canciones “importantes, escuchadas, apreciadas con fuerza”, según palabras de la cantautora.

A las ya mencionadas “Qué difícil es amar” y “Mujer noche” se sumarán otros covers de Amén, Zen y Miki González. Una aventura que, aclara ella, no ha sido nada fácil y le ha tomado casi dos años de trabajo. “He buscado todo los permisos necesarios porque, a diferencia de un país Brasil, que es mi otra raíz pues mi madre es brasileña, allá los músicos se reinterpretan muchísimo entre ellos, se homenajean, entonces el tema de derechos de autor y regalías es más fluido y fructífero. Acá no”, explica.

Todo lo cual no exime de un detalle: que todas las canciones homenajeadas sean de intérpretes masculinos, lo que refleja la lamentablemente escasa presencia de mujeres en el rock peruano, como la propia Gala Brie lo nota. “Es de alguna manera comprensible porque hemos crecido en un sistema patriarcal sumamente marcado –asegura–. Pero por suerte eso es algo que está cambiando cada vez más rápido”. Y quizá la prueba es que estos temas renazcan en una voz femenina poderosa como la suya.

La presentación del próximo EP de Gala Brie será anunciado próximamente en sus redes sociales.