Déjala que te cuente, que te conduzca por una veredita alegre con luz de luna o de sol. Déjala, porque ella sabe que el fusil de un poeta es la rosa y porque por una vereda viene cabalgando José Antonio. Que sus cien años te rodeen como canciones que suenan cada vez más fuerte y entrégate. Ponte jazmines en el pelo y rosas en la cara, también.

Chabuca no escribió canciones escribió un país. Escribió un país con melodías y letras que hablaban de amores, de desamores, de elegancia y de vida, de corazones rotos y de sueños, de muchos sueños. Escribió un país mágico, de colores, olores y formas seductoras, escribió un país que cabía en canciones.

MIRA CÓMO INTERPRETA JORGE DREXLER LA CANCIÓN “EL SURCO”

Cien años han pasado desde que Chabuca Granda nació y como homenaje este 24 y 25 de febrero, en el Gran Teatro Nacional artistas jóvenes y no tan jóvenes, cantantes y actores, peruanos y extranjeros se presentarán para contar las historias detrás de las canciones de Chabuca. Así aparecerán los personajes que inspiraron las canciones de Chabuca y le hablarán a ella directamente. El trabajo de esta dramaturgia estuvo a cargo del escritor Fernando Iwasaki, quien se dedicó a investigar los orígenes de las canciones y de los personajes reales que claramente existieron e influenciaron en el trabajo de Granda.

“Están presentes la mujer que inspiró “La Flor de la canela”, el hombre que inspiró “José Antonio” y otros como Violeta Parra y San Martín y los mismos padres de Chabuca”, comenta Iwasaki, quien trabajó a distancia con el director Carlos Galiano, quien ya ha dirigido obras musicales.

MIRA CÓMO RUBEN BLADES INTERPRETA LA FLOR DE LA CANELA

Se llama Chabuco

Hay que ser muy fan de Chabuca Granda para llamarse Chabuco. Sí, Chabuco, el hijo de un hombre tan apasionado por las composiciones de Chabuca que decidió llamar a su hijo Chabuco. “Siempre me preguntan qué porque me dicen a mi chabuco, y fue mi padre que amaba profundamente su arte! No en vano mi hermana es Chabuca y yo Chabuco”, comenta el cantante colombiano. “El valor del trabajo que dejó Chabuca está más vivo que nunca, su narrativa, su sabor a pueblo y sobre todo la forma de describirse ella misma en sus canciones es mágica. Para mi es un ejemplo a seguir”, señala.

Chabuco tal vez no sea tan conocido en el Perú, pero en Colombia es un referente de la nueva ola vallenato y tiene una canción que canta junto a Alejandro Sanz llamada “Ausencia”. en este video Chabuco canta una versión de la canción de Chabuca Granda “Un barco ciego”, vale la pena escucharlo.

Soledad para Chabuca

Por su parte, otra cantante internacional que llegará a Lima para participar del homenaje será Soledad Pastorutti, quien todavía recuerda la primera vez que escuchó una composición de Chabuca. “La primera canción que conocí de ella fue “La Flor de la Canela” y “Fina Estampa”, en realidad había un disco de grandes éxitos en mi casa y fue uno de los discos más escuchados por toda la familia, y sigue siendo el más escuchado por todos nosotros”, afirma.

¿Cuál es el valor de sus composiciones para las nuevas generaciones?

Es incalculable las composiciones de Chabuca Granda, primero por ser mujer, una adelantada, segundo por haber escrito a una época determinada entonces forma parte de la historia, es un registro histórico detallado minucioso y delicado, porque tenía una manera de escribir en sus letras maravillosas, como si estuviera escribiendo un poema o un libro, entonces no creo que se pueda calcular ese valor, es un valor muy especial. Culturalmente es algo que no tiene tiempo, y que nos va a representar siempre, aun explicando y hablando en sus canciones en una época determinada, para mí es un ejemplo.

Lidia Barroso, Julie Freundt, Jorge Pardo, Leo Amaya y Larissa Sánchez quienes también participarán del homenaje a Chabuca. (Foto: Juan Ponce)

- ¿Cuál es tu canción favorita de Chabuca?

Hay muchas de las canciones de Chabuca que son mis favoritas, porque hay muchas, pero puedo decir que la que más me gusta es “Fina Estampa”, porque el hecho de haberle escrito a un hombre, también la hace una mujer especial, de haberse animado de haber abordado la temática al revés. Normalmente el folclore y sobre todo en su época tenia canciones escritas para mujeres y hechas por hombres en general, y si había canciones escritas para hombre también era hechas por hombres jaja… y las mujeres que podían escribir muchas veces tenían que usar seudónimos, entonces creo que ella fue una desprejuiciada hermosa, amorosa que logró ver más allá y “Fina Estampa” tengo entendido que es una canción que le escribió a su papá y me identifico también con su historia.

- ¿Con los cambios y diferencias de la música contemporánea, si Chabuca hubiera escrito canciones hoy día, habría tenido igual éxito?

Sin dudas Chabuca es un éxito sin tiempos si ella fuese contemporánea, de estos tiempos y escribiese esas canciones, hubiera tenido el mismo éxito, cuando las canciones son buenas no tiene un momento, es de todos los tiempos.





MIRA LA INTERPRETACIÓN DE LA SOLE DE “UNA LARGA NOCHE”





Más Información

Lugar: Gran Teatro Nacional

Dirección: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Horario: 24 y 25 de febrero a las 8 p.m.

Entradas: Teleticket.