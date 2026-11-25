La cantante peruana Nicole Favre regresó a Lima para desarrollar una nueva etapa de su carrera, esta vez como artista independiente. Y una primera muestra de esta era es el disco “1998″, ya disponible en plataformas digitales, y motivo de un show en vivo que se llevará a cabo este 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Teatro Leguía.

En sus redes sociales, Favre destacó que tenía una deuda de un show en solitario para sus fans. “Hace nueve años que empecé mi carrrera musical y les debía mi primer show, no como telonera, no en el ‘line up’ de un festival, solo Nicole Favre en vivo”.

El concierto incluirá temas de sus inicios como “Candela”, “Dime”, su primer álbum “Y Te lo digo yo”, así como de su más reciente álbum, que tiene entre sus sencillos el tema “223″. El espectáculo contará con banda en vivo, bailarines e invitados especiales.

“Este es el disco más importante para mí, es sin duda el más personal, y yo quería que sea un disco muy mío, 100% mío, quería hacerlo como yo lo quiero hacer y sacarlo como yo lo quiero sacar”, contó Favre a “El Comercio” sobre este lanzamiento que se consagrará con el espectáculo en vivo.

Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket desde 100 soles.