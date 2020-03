La cantante Rihanna vuelve al mundo de la música después de un largo periodo en el que la intérprete dejó de cantar y se dedicó de tiempo completo a su línea de maquillaje y ropa Fenty.

El regreso de la cantante de “Work” es una colaboración con el rapero PartyNextDoor, un compositor canadiense que lanzó su nueva canción, “Believe It”.

La canción fue aceptada por los seguidores de la cantante, pero parece no ser suficiente porque ya piden ansiosos de que la intérprete lance su siguiente disco.

Aunque la industria musical también se ha visto obligada a cambiar y adaptarse a este nuevo modo de vida dentro de los hogares para prevenir el contagio de Covid-19, los músicos y cantantes no se han dejado intimidar por las condiciones de salud y han seguido lanzando sus producciones musicales, por ejemplo Dua Lipa con “Future Nostalgia”, su segundo álbum de estudio; Selena Gomez publicó el video musical de su sencillo “Dance Again”, y la agrupación británica Little Mix, que regresó con una nueva canción, “Break Up Song”.

Hace uno día se anunció que Rihanna donó 5 millones de dólares para los esfuerzos de alivio de coronavirus mediante su fundación Clara Lionel (CLF). Así lo anunció la misma el sábado en su cuenta de Twitter.

“Hemos respondido a COVID-19 distribuyendo $5 millones a @IG @DirectRelief @FeedingAmerica @recueorg @WHO& Barbados para preparar comunidades con equipo de protección crítico, suministros médicos, equipo y acceso a alimentos en múltiples regiones”, se lee en el mensaje.

Cabe resaltar que la cantante nacida en Barbados fundó la organización en el 2012 en honor a sus abuelos, Clara y Lionel Braithwaite. El fin es apoyar programas innovadores y eficaces para la educación, salud y emergencias en todo el mundo, tal como el COVID-19.