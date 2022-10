El destino de cualquier padre o madre de uno o más niños recae en tener que ver los programas acordes a sus cortas edades durante varias horas. Algunos aburridos; otros, relativamente complejos. ¿Pero qué sucede con Peppa Pig? Para muchos tiene una fórmula insuperable, al punto de hipnotizar hasta a los más grandes. Sus cálidos colores, pegajosa música, breve duración y temáticas del día a día que simpatizan con el pequeño mundo de los niños, la convierten en la serie ideal para compartir un momento familiar.

Para el director teatral argentino Adrián Di Bastiano, el reto más grande que conlleva mostrar en los escenarios a uno de los personajes más importantes de la televisión infantil de este siglo es lograr que los espectadores puedan verse a través de Peppa, la cerdita inglesa que nos muestra el mundo desde una mirada infantil: con juegos, berrinches y muchos amigos.

Adrián Di Bastiano tiene una trayectoria en la industria teatral que data desde finales de los años 80. / Press Management & Booking

— ¿Es muy minucioso el proceso de producción teatral de un programa televisivo?

Si es que se da a través de licencias, como ocurre con Peppa Pig, sí. Una vez que se tienen los permisos, se conforma el elenco y las voces que realizarán la gira por diversos países. Todo previamente aprobado por Hasbro, en este caso. Ellos se encargan de revisar de forma puntillosa cada uno de los aspectos del espectáculo, y si no les gusta, se tiene que volver a reformular. Por ello, nos llena de orgullo haber conseguido establecer el elenco oficial de Peppa Pig para Latinoamérica.

— ¿De qué manera consiguen mantener la esencia de Peppa Pig en el gran telón?

Con el fin de contrarrestar el tiempo extra de espectáculo –puesto que los capítulos de Peppa Pig solo duran aproximadamente 5 minutos, como parte de sus características más importantes–, la participación del público juega un papel primordial. La primera trama del show nos lleva a un día de clase con Peppa Pig, su hermano George, Suzy Oveja, Gerald Jirafa y Pedro Pony, donde la Señorita Gacela se convertirá en la profesora de todos los niños del show. El público es involucrado de principio a fin, ya sea desde el juego de las escondidas, canciones, hasta los cuentos dramatizados. Logrando así que los primeros 30 minutos se pasen volando. El segundo acto toma lugar en un campamento, donde transcurrirá el día y la noche mediante juegos de luces, efectos de sonidos y sorpresas todo el tiempo. De esta manera, se mantiene la atención de los niños durante una hora de espectáculo.

Cabe destacar que el show de Peppa Pig pertenece a la familia de las productoras Entertainment One (eOne), Painita Producciones y Alicudi Entertainment. / Press Management & Booking

— ¿Qué papel juega la dirección de arte en el desafío de conseguir que los niños se sientan inmersos en el mundo animado de Peppa Pig?

Al contar con la licencia para la presentación oficial de la serie, nos regimos directamente de su atractiva paleta de colores. A partir de ahí, realizamos una contrapropuesta de iluminación que complemente la escenografía y sea lo más fiel a lo que los pequeños ven en la televisión, respetando la biblia original de diseño. Los personajes, así como en el programa, tienen que ser de fácil lectura para el público. A pesar de contar con varios objetos en la escenografía, todo debe ser plano, no hay figuras rebuscadas que los niños no puedan entender. Sucede lo mismo con shows en los que previamente trabajé, como “Hi5″ o “My Little Pony”; se busca lograr que los pequeños sientan la presencia de los personajes que tanto aman, sin llegar a confundirlos.

— ¿Por qué tienes esta pasión por la industria teatral infantil?

Tras haber trabajado más de 20 años en este rubro, es maravilloso lograr que los niños puedan observar su atesorado dibujo animado en vivo, cosa que pensaban que no iba a suceder nunca, puesto que no podían salir de la televisión. Y es que darles la oportunidad de poder saludar directamente a sus personajes favoritos es un momento mágico que solo sucede en el teatro.