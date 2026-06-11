Horóscopo de HOY, jueves 11 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará las dificultades que se presentan y comenzará una etapa positiva. Amor: los momentos de soledad quedarán atrás al conocer a alguien muy especial.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las discusiones terminarán cuando ponga a funcionar su idea; excelente resultado. Amor: su carácter apacible se convertirá en el motivo por el que alguien se acerque.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: desacuerdos en proyectos o negocios atrasarán el trabajo pero lo revertirá. Amor: expresará los sentimientos con claridad, ya no habrá dudas y surgirá el romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: demasiadas opciones podrían causar desorden pero hallará la de más utilidad. Amor: surgirán discusiones en la pareja por un tema que se elude y es hora de arreglar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto alternativo al suyo despertará entusiasmo pero le hallará fallas. Amor: un conflicto se resolverá con el diálogo en la pareja y la voluntad de no repetirlo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su entorno comenzará a producir errores por falta de capacitación. Amor: surgirá un desafío a su timidez al conocer a una persona agradable pero extrovertida.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cierta exigencia aumentará pero será el indicio de mejoras y beneficios. Amor: la comunicación mejorará en la pareja y se aclaran actitudes que causan desconcierto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su creatividad logrará que su trabajo sea destacado y reconocido. Amor: recuperará la calidez de otro tiempo y renovará la unión de la pareja con madurez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llega oportunidad para pedir mejoras laborales o comerciales. Amor: agregará frescura y dejará de pensar tanto, entonces, el amor llegará de improviso.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con eficacia los temas urgentes y todo mejorará. Amor: su encanto incrementa la calidez y se percibirá como impactante en el entorno.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: planeará modificaciones para un proyecto que serán bien recibidas. Amor: momento propicio para iniciar un romance o promover una deseada reconciliación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se destacará por los detalles y gente influyente querrá destacar su trabajo. Amor: con serenidad recuperará la armonía a la relación y permitirá que surja la calidez.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CUIDADOSA CON SUS SENTIMIENTOS PERO SU MUNDO AFECTIVO PARECE VULNERABLE.