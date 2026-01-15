Horóscopo de hoy, 15 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 15 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su proyecto será desafiado por otro elaborado por un colega, pero lo vencerá. Amor: una bella persona quedará impactada ante su irresistible encanto; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: insistirá en organizar reuniones para alcanzar acuerdos y lo hará con éxito. Amor: aunque surjan diferencias en la pareja, no habrá cambios de ánimo ni malentendidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una decisión a tiempo generará mejor actitud y mayor cooperación del entorno. Amor: un nuevo romance o reconciliación en la pareja se avecinan y todo mejora.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: enfrentará problemas y demoras, pero el negocio dará los resultados esperados. Amor: una bella persona querrá acercarse y le predispone a invitarla a un encuentro.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su imagen no podría estar mejor; su liderazgo influye y genera buenos resultados. Amor: su encanto estará irresistible en un encuentro y descubrirá que es su alma gemela.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para concretar los cambios postergados y la situación mejora. Amor: las dulces vivencias disiparán la timidez y la calidez mutua, aumentará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un planteo inteligente generará un proyecto que cambiará las cosas. Amor: ciertas dudas molestarán en la relación pero con un diálogo paciente, se aclaran.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: consultará a los demás para tomar una decisión arriesgada pero será exitosa. Amor: dejará de cometer errores por apurarse y se lo harán notar, todo mejorará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aunque aumenten los problemas, no impedirán el merecido éxito. Amor: momento favorable para iniciar un nuevo romance o reconciliar la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá éxito con proyectos que otros no se animan a concretar. Amor: sentimientos guardados se expresarán y la intimidad se llenará de calidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: posibles altibajos en el trabajo, pero un cambio llegará inevitable. Amor: en la pareja se acumularán los reclamos pero comprobará que solo son caprichos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una ingeniosa idea será la clave del éxito; tendrá reconocimiento y beneficios. Amor: una discusión reflotará conflictos que cree resueltos; será necesario escuchar.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIVERTIDA EN SUS RELACIONES PERO MUY SENSIBLE CUANDO ELIGE PAREJA.