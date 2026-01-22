Horóscopo de hoy, 22 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 22 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados con la ayuda de la persona menos imaginada. Amor: quejas, reclamos y cancelaciones comenzarán a disminuir por el trabajo bien hecho.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se pondrá en marcha hacia un rumbo que facilitará nuevos logros y beneficios. Amor: una persona divertida trastornará su mundo pero será alguien irresistible.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para la capacitación y aumentar la relación con personas influyentes. Amor: harán las paces si dialoga y escucha con atención y la calidez aumentará.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: alguien de su entorno se destacará por gastar mucho pero lo resolverá. Amor: hará bien en no lamentarse más por el pasado porque alguien quiere conocerle.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para lograr esos negocios o proyectos que cree imposibles. Amor: cierta gente no le hará nada bien a la pareja, pero se arriesgará a ser intolerante.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: las actividades turísticas y las relaciones públicas estarán favorecidas. Amor: se avecina un romance con la persona que menos imagina y será algo inolvidable.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para concluir asuntos pendientes o insistir con un proyecto. Amor: su rasgo enamoradizo se verá activado por alguien que no notará su presencia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: con gran habilidad resolverá los problemas generados por otros. Amor: cierta atracción comenzará a crecer por alguien que trabaja a su lado cada día.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno menos cooperativo le ayudará a cumplir los planes. Amor: un ardiente romance comienza a ser posible en el corto plazo; atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegan datos que confirmarán el éxito de un proyecto criticado. Amor: aun cuando tenga muchas tareas, no pasará por alto a alguien y se enamorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la señal de cambio será inconfundible; lanza lo viejo y activa lo nuevo. Amor: afinidad creciente en la pareja; cálida armonía e intimidad inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: problemas con su proyecto, pero los colegas le ayudarán con los arreglos. Amor: compartir los sentimientos más profundos no es su fuerte pero se animará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA SERENA Y PAUSADA PARA HABLAR Y CAPAZ DE ESCUCHAR A OTROS CON MUCHO AMOR.