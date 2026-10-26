Horóscopo de HOY, lunes 26 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aunque no parezca, alguien traerá propuesta que conviene escuchar e implementar. Amor: descubrirá en un encuentro que hay más afinidades; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le criticarán porque hace un control de gastos, pero les demostrará sus motivos. Amor: la creciente afinidad con cierta persona renovará su expectativa romántica.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para actuar con celeridad y resolver los problemas pendientes. Amor: su encanto dará paso a la seducción en un encuentro fortuito; posible romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: querrá hacer avanzar un negocio o proyecto pero cierta gente pondrá trabas. Amor: dejará de lado la timidez y una persona descubrirá su rasgo más amable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad económica inesperada pero con carácter la revertirá. Amor: la pareja vivirá la disyuntiva de optar por lo seguro o con audacia, pasar a otra etapa.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: al principio, sus críticas incomodarán pero los hechos le dan la razón. Amor: los sentimientos negativos serán disipados con iniciativas de gran ternura.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: los compromisos se suman y pondrá en riesgo el cumplimiento de un plazo. Amor: cundirá el desconcierto en la pareja por discusiones sin fin; habrá que dialogar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: vendrán personas capacitadas para concretar un plan audaz. Amor: deseará concretar un encuentro con una persona que idealiza para conocerla tal como es.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta iniciativa no resultará pero dejará las bases para mejorar. Amor: un desacuerdo en la relación podría causar alejamiento pero aislarse no será bueno.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una tarea en especial requerirá de toda su creatividad. Amor: un viaje planeado en el pasado, será la clave para que la calidez se renueve la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: detectará las fallas que afectan los proyectos y arriesgan el esfuerzo. Amor: alguien le sorprenderá con una expresión de sentimientos y se sentirá de maravilla.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la situación económica mejorará con sentido común, sin complicarse. Amor: recuerdos compartidos en pareja le acercará a los lugares y momentos gratos.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY ACTIVA PERO A VECES MUESTRA ACTITUDES CERCANAS A LO TEMERARIO.