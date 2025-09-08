Horóscopo de HOY, lunes 8 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para firmar contratos, acuerdos o hacer inversiones de bajo riesgo. Amor: la pareja se dedicará a trabajar con los aspectos que afectan la armonía.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: con su fuerte intuición resolverá dificultades y los proyectos serán considerados. Amor: aclarará un malentendido y se logrará recuperar la intimidad de la pareja.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: descubrirá que un proyecto posee problemas difíciles de resolver; replanteo. Amor: un viejo conflicto se disipará por la voluntad de diálogo y aceptación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: pleito o litigio llegará a su fin y será favorable en demanda de larga data. Amor: dulces momentos propiciarán el inicio de una nueva etapa y planes de convivencia.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: maniobras de ciertos colegas podrían afectar su proyecto, pero lo pondrá a salvo. Amor: posible tormenta emocional en la pareja, pero tomará la iniciativa justo a tiempo.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: hará bien en concentrarse en su proyecto o alguien creará problemas. Amor: la creciente afinidad fortalecerá la armonía en la pareja; nuevo comienzo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que generarán reclamos pero traerán beneficios. Amor: le pedirán más atención en la pareja y menos vida social; podría surgir una crisis.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: le encargarán la revisión de un proyecto que está estancado. Amor: disipará las dudas y evitará los roces y distanciamiento; comenzará otra etapa.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: terminará una etapa difícil por iniciativas inteligentes; éxito. Amor: actitudes obstinadas jugarán en su contra y generará discusiones innecesarias.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su punto de vista responsable será muy valorado por los colegas. Amor: vivencias inolvidables llevarán la relación hacia una etapa libre de conflicto.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se conjugarán circunstancias favorables para que una vieja deuda sea cobrada. Amor: tendrá iniciativa para proponer cambios pero necesitará mayor persuasión.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: llegará la ayuda material que necesita para iniciar una postergada reforma. Amor: se avecina un momento crítico en la pareja pero lo superará con éxito.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y LEAL PERO CAE FACILMENTE EN MOMENTOS DE FUGAZ INTOLERANCIA.