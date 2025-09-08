Horóscopo de HOY, lunes 8 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para firmar contratos, acuerdos o hacer inversiones de bajo riesgo. Amor: la pareja se dedicará a trabajar con los aspectos que afectan la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con su fuerte intuición resolverá dificultades y los proyectos serán considerados. Amor: aclarará un malentendido y se logrará recuperar la intimidad de la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: descubrirá que un proyecto posee problemas difíciles de resolver; replanteo. Amor: un viejo conflicto se disipará por la voluntad de diálogo y aceptación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: pleito o litigio llegará a su fin y será favorable en demanda de larga data. Amor: dulces momentos propiciarán el inicio de una nueva etapa y planes de convivencia.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: maniobras de ciertos colegas podrían afectar su proyecto, pero lo pondrá a salvo. Amor: posible tormenta emocional en la pareja, pero tomará la iniciativa justo a tiempo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en concentrarse en su proyecto o alguien creará problemas. Amor: la creciente afinidad fortalecerá la armonía en la pareja; nuevo comienzo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que generarán reclamos pero traerán beneficios. Amor: le pedirán más atención en la pareja y menos vida social; podría surgir una crisis.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: le encargarán la revisión de un proyecto que está estancado. Amor: disipará las dudas y evitará los roces y distanciamiento; comenzará otra etapa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: terminará una etapa difícil por iniciativas inteligentes; éxito. Amor: actitudes obstinadas jugarán en su contra y generará discusiones innecesarias.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su punto de vista responsable será muy valorado por los colegas. Amor: vivencias inolvidables llevarán la relación hacia una etapa libre de conflicto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se conjugarán circunstancias favorables para que una vieja deuda sea cobrada. Amor: tendrá iniciativa para proponer cambios pero necesitará mayor persuasión.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará la ayuda material que necesita para iniciar una postergada reforma. Amor: se avecina un momento crítico en la pareja pero lo superará con éxito.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTECTORA Y LEAL PERO CAE FACILMENTE EN MOMENTOS DE FUGAZ INTOLERANCIA.