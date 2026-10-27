Horóscopo de hoy, martes 27 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, martes 27 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, martes 27 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecina un evento que será importante para conocer nuevas tendencias. Amor: un mensaje confuso generará una discusión, pero al aclarar las cosas será gracioso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegan cambios que implicarán una alta capacitación para trabajar bien. Amor: organizará una salida divertida y terminará con un cálido momento, inolvidable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un plan con garantías, posiblemente acuse fallas. Tendrá que revisar. Amor: una sospecha generará incomodidad en la relación, pero lo superarán.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo sin aviso le pondrá en alerta y tendrá que tomar iniciativas. Amor: su encanto hará caer la barrera que antepone una persona de gran atractivo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas ajenos alterarán su desempeño pero los revertirá con talento. Amor: momento para actuar con mucho tacto en la pareja y evitar roces y discusiones.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que tienden a mejorar un sistema obsoleto. Amor: una expareja insistirá con un tema que se ha cerrado a su tiempo; necesitará ser paciente.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: superará una situación difícil con elementos que dan estabilidad. Amor: los momentos agradables serán más numerosos que las discusiones eternas y sin sentido.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una tarea rutinaria será el primer cambio que mejorará las cosas. Amor: la calidez de la intimidad será recuperada con madurez y un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá la solución para los asuntos que generan complicaciones. Amor: alguna situación en la pareja le alterará los nervios pero le calmará planear un viaje.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: algunas tareas con fallas implicará revisar bien cada proyecto. Amor: surgirán gratificaciones mutuas en la relación que generarán una gran calidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguna indecisión afectará al entorno y demorará el avance de los negocios. Amor: una nueva relación será posible si cierra el pasado sin dejar heridas abiertas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: expresará con seguridad lo que a su criterio será el camino que lleva al éxito. Amor: su pareja comprenderá actitudes de su alma sensible pero sin exageraciones.

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