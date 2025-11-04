Horóscopo de HOY, martes 4 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la rutina podría poner en duda las ideas que le gustan, pero no cambiará el rumbo. Amor: la relación consolidada creará momentos gratificantes difíciles de olvidar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se destrabarán los obstáculos que impiden concretar un proyecto con beneficios. Amor: descubrirá afinidades adorables que le harán sentir una gran felicidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una sucesión de errores mostrará falencias que ya había anticipado. Amor: tendrá el placer de conocer a la persona que más le interesa y será inolvidable.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una señal de prosperidad será el resultado positivo del negocio o proyecto. Amor: una bella persona querrá conocerle y será motivo de sus nervios alterados.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su economía será más previsible con el resultado positivo del negocio o proyecto. Amor: un encuentro fortuito colmará sus expectativas pero la cautela guiará sus actos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguna situación económica parecerá segura pero no confiará del todo. Amor: su corazón estará en ascuas cuando vea llegar a la persona que ansía conocer.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las iniciativas de gente del entorno se verán arriesgadas y poco útiles. Amor: comentarios sobre la pareja provocarán cierta discordia pero surgirá la verdad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio dejará de ser positivo y las consecuencias surgirán. Amor: un insólito reclamo en la pareja provocará discusiones, pero las cosas no cambiarán.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomar una buena previsión le generará ventajas y beneficios. Amor: le atraerá una persona que posee cierto histrionismo pero igual se acercará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus logros no serán pasados por alto. Llegará sorpresivo beneficio. Amor: dejará de lado actitudes culposas y se anima a expresar sentimientos guardados.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su buena idea se destacará entre otras pero surgirán trabas inesperadas. Amor: momentos de agradable armonía. El mutuo afecto trascenderá todos los límites.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá un aumento de los asuntos complicados pero el éxito surgirá. Amor: una confidencia revelará que no todo brilla en la pareja, pero con poco se sentirá mejor.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EQUILIBRADA SI TODO SE HACE COMO LO DESEA. SI ALGUIEN SE OPONE, SE ENOJA.