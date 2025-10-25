Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 25 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aplicando mayor empuje para reflotar proyectos o negocios, todo mejorará. Amor: una relación nueva podría impactar en su vida como nadie lo hizo antes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierta gente cometerá errores y creará problemas, pero con carácter resolverá. Amor: conocerá a alguien que atrapará su corazón y no querrá separarse más.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: actividades con altibajos, pero tomará iniciativas que le conducirán al éxito. Amor: un clima de plena calidez disipará la tensión y unirá a la pareja en lo íntimo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta inestabilidad le creará dudas ante un nuevo proyecto pero lo hará bien. Amor: en la pareja se avecinan cambios drásticos que exigirán respuestas adultas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: finalmente podrá terminar con asuntos pendientes y avanzar con algo nuevo. Amor: algún rasgo de su carácter causará reproches y críticas; momento para dialogar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente definirá qué proyectos importan y será beneficiado. Amor: su encanto llamará la atención de la persona menos imaginada; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades alterarán los planes, pero lo pensará bien y resolverá. Amor: alguien querrá conocerle pero tendrá en mente a otra persona; desenlace romántico.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un desacuerdo podría perjudicar los negocios, pero acercará posiciones. Amor: su carácter pondrá a salvo la privacidad y generará un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para nuevos planes y cambios de rumbo. Amor: la confianza crecerá y renovará el encanto; el romance saldrá fortalecido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado ayudará y el proyecto será factible. Amor: le expresarán sentimientos tan sólidos que será buena idea tomarlos en cuenta.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si aplica un plan drástico todo se arreglará y se renovarán proyectos. Amor: un encuentro fortuito pondrá en su camino a alguien que percibirá irresistible.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una situación complicada afectará su equilibrio pero evitará una crisis. Amor: una mirada dirá todo lo que espera y el momento para una cita romántica, llega.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A NO ESCUCHAR SUGERENCIAS PERO DE CARACTER ENAMORADIZO.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC