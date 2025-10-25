Horóscopo de HOY, sábado 25 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aplicando mayor empuje para reflotar proyectos o negocios, todo mejorará. Amor: una relación nueva podría impactar en su vida como nadie lo hizo antes.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierta gente cometerá errores y creará problemas, pero con carácter resolverá. Amor: conocerá a alguien que atrapará su corazón y no querrá separarse más.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: actividades con altibajos, pero tomará iniciativas que le conducirán al éxito. Amor: un clima de plena calidez disipará la tensión y unirá a la pareja en lo íntimo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta inestabilidad le creará dudas ante un nuevo proyecto pero lo hará bien. Amor: en la pareja se avecinan cambios drásticos que exigirán respuestas adultas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: finalmente podrá terminar con asuntos pendientes y avanzar con algo nuevo. Amor: algún rasgo de su carácter causará reproches y críticas; momento para dialogar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente definirá qué proyectos importan y será beneficiado. Amor: su encanto llamará la atención de la persona menos imaginada; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades alterarán los planes, pero lo pensará bien y resolverá. Amor: alguien querrá conocerle pero tendrá en mente a otra persona; desenlace romántico.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un desacuerdo podría perjudicar los negocios, pero acercará posiciones. Amor: su carácter pondrá a salvo la privacidad y generará un nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para nuevos planes y cambios de rumbo. Amor: la confianza crecerá y renovará el encanto; el romance saldrá fortalecido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado ayudará y el proyecto será factible. Amor: le expresarán sentimientos tan sólidos que será buena idea tomarlos en cuenta.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si aplica un plan drástico todo se arreglará y se renovarán proyectos. Amor: un encuentro fortuito pondrá en su camino a alguien que percibirá irresistible.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una situación complicada afectará su equilibrio pero evitará una crisis. Amor: una mirada dirá todo lo que espera y el momento para una cita romántica, llega.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABITUADA A NO ESCUCHAR SUGERENCIAS PERO DE CARACTER ENAMORADIZO.