Ingrid Yrivarren: “Hay que querer al Perú, pero hay que quererlo bien”

“Te quiero bien, Perú” no es solo el nombre de una gala; es una declaración de afecto y una forma de mirar al país. “Hay que querer al Perú, pero hay que quererlo bien, de una manera sana. Nuestro país está tan sufrido y lastimado que hoy más que nunca debemos pensar en hacer cosas productivas”, afirma Ingrid Yrivarren. Porque no basta con amar, hay que hacerlo con respeto y propósito.

Hace un año, una conversación entre Andrés Roca Rey e Yrivarren fue el punto de partida de “Te quiero bien, Perú”. Él celebraba diez años de alternativa y quería retribuir al país que lo vio crecer como torero, parte de lo que le ha dado. Le dijo a Ingrid: “Lo quiero celebrar en el Perú. Hagamos algo”. Ella no necesitó pensarlo. “Ayuda”, escuchó, y ya estaba dentro.

“Nos pusimos a trabajar en esta gala uniendo esfuerzos con el propósito de recaudar fondos para apoyar la labor de los voluntarios del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña”, explica la empresaria y embajadora cultural.

“Desde hace años colaboro con esta institución y tengo una relación cercana con las damas del voluntariado. Admiro profundamente el trabajo que realizan más de 150 mujeres en un hospital que enfrenta tantas carencias y donde todo esfuerzo cuenta. Su entrega y compromiso son verdaderamente admirables”, reflexiona.

Unión con sentido

La gala será mucho más que una noche de celebración. Sobre el escenario del Teatro Municipal, el arte, la moda y la gastronomía se unirán bajo una misma causa noble. La velada incluirá presentaciones artísticas y culturales, además de una subasta benéfica que promete ser el corazón del evento. Entre los invitados destacan la diseñadora Ani Álvarez-Calderón, quien presentará una intervención de moda inspirada en la fuerza femenina, y el chef español Mario Sandoval, distinguido con dos estrellas Michelin, que llegará desde Madrid junto a su equipo para ofrecer una experiencia culinaria única.

Pero el arte no solo se verá en la pasarela o en los platos. Cuarenta y ocho artistas plásticos peruanos han donado sus obras, intervenidas en tradicionales cajones criollos, que serán subastadas durante el evento. Desde nombres consagrados como Ramiro Llona y Alfredo Alcalde, hasta creadores jóvenes que representan el relevo contemporáneo, todos decidieron sumarse sin dudarlo.

“Eso es lo más bonito —dice Ingrid—, ver cómo la gente se entusiasma, cómo dice ‘yo sumo, yo apoyo’. Esas ganas de ayudar te conmueven”.

El valor de sonreír

Entre las muchas visitas que Ingrid ha hecho al Instituto Nacional de Salud del Niño, hay una historia que todavía la acompaña.

“Hace un año recorrimos el pabellón de quemados, que es, para mí, el más duro de todos. Es imposible salir igual de ahí”, cuenta.

Recuerda a una niña de unos ocho años que estaba por recibir el alta. Su padre había llegado desde provincia para llevarla a casa. Había pasado por tres operaciones en el rostro. “Estaba bien, entre comillas”, dice Ingrid, “porque se notaban las cicatrices, pero ella estaba feliz, radiante. Pedía fotos, quería verlas todas. No se conocía el rostro, no había espejos en ese pabellón. Y aun así, sonreía”.

Esa imagen —la de una niña sonriente que nunca se había visto al espejo— la marcó profundamente. “Me quedé pensando en ella, en cómo será cuando vuelva al colegio y se enfrente a las miradas. ¿Qué habrá pasado cuando se miró por primera vez? ¿Cómo habrá reaccionado su entorno? Hasta hoy pregunto por ella y nadie ha podido darme noticias. Me tocó el corazón”, confiesa.

Relatos que inspiran

En el 2023, Ingrid publicó “Tengo el orgullo: Cien historias extraordinarias de peruanos que hacen patria”, un proyecto que la conmovió profundamente. “Soy muy sensible ante el dolor y la adversidad. Este libro fue un viaje emocional porque me permitió conocer de cerca historias que quizá sabía, pero no en toda su profundidad. En muchas entrevistas terminábamos llorando juntos, y al escribirlas también me emocionaba”.

Lejos, pero cerca

Hace más de veinte años que vive en México, aunque asegura que el Perú se fue con ella. “Me fui por tres meses y ya pasaron dos décadas, pero el Perú está siempre en mí. Sigo conectada a diario con lo que ocurre. Me duele cuando algo va mal y me llena de orgullo cuando algo bueno sucede”.

Esa distancia, paradójicamente, fortaleció su vínculo con el país. “Dicen que cuando uno está lejos, se extraña más. Y es cierto. El Perú es mi casa, y cada cosa que hago fuera busca recordarlo. Uno no se va para olvidar, sino para valorar lo que tiene y volver de otra manera”, reflexiona.

Esa convicción fue la semilla de Viva en el Mundo, organización que fundó en el 2007 con el propósito de tender puentes entre el Perú y otros países, y de mostrar al mundo la riqueza cultural, artística y humana del país.