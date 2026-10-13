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Resumen

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Keiko Fujimori planea reunirse con Bukele el 29 de octubre en El Salvador
Keiko Fujimori planea reunirse con Bukele el 29 de octubre en El Salvador
Por Rodrigo Murillo

Los encontraron en el fondo de un socavón de Pataz: 13 hombres maniatados, vendados y desnudos, cada uno ejecutado con un disparo en la nuca. Era mayo del 2025 y la provincia llevaba más de un año en estado de emergencia; la semana anterior, de hecho, se habían desplegado en ella más de 800 policías. El Estado estaba presente, con decretos y con uniformes, y sin embargo la mina tenía otro dueño. La misma ley parece mandar en las avenidas de Lima, donde hasta agosto de este año la policía contaba 64 choferes asesinados por cupos que en algún caso eran de 40 soles diarios. Frente a ese cuadro, el Ejecutivo ha previsto un viaje a fines de octubre a El Salvador para conocer el modelo de cárceles con que Nayib Bukele pacificó a su país. El canciller Carlos Espá, acaso para que el viaje no parezca la peregrinación de un Perú curtido por dos siglos de guerras a un territorio apenas del tamaño de Ica, se apresuró a precisar que no iríamos solo a aprender: llevaríamos también nuestra propia experiencia en la lucha contra el terrorismo. Conviene recordar en qué consistió esa lucha, porque su mitad decisiva suele pasar desapercibida. Y conviene empezar todavía más atrás: cuando la república expulsó a otro enemigo de sus montañas.