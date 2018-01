Donald Trump ofreció su primera entrevista de TV internacional como presidente al veterano periodista británico Piers Morgan de la cadena ITV. El contenido, publicado a través de YouTube, ya es objeto de debate en las redes sociales, pese a que recién salió al aire el domingo por la noche. El encuentro se dio el jueves durante la breve visita del mandatario al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El presidente estadounidense se refirió a una eventual nueva versión del Acuerdo de París sobre el cambio climático, deseó felicidad al príncipe Harry y a la actriz Meghan Markle por su boda, aseguró que hubiera negociado el Brexit con más dureza que la premiere británica Theresa May y hasta aceptó una broma del presentador, que le ofreció ser entrenador del club de fútbol Arsenal, del cual su hijo Barron es aficionado.



"Soy la persona menos racista"

Ante la pregunta del presentador sobre si el mandatario se desligaría de grupos racistas, Trump respondió: "Soy, como digo a menudo, la persona menos racista que alguien va a conocer", como se puede ver en la cuenta de YouTube de la BBC.



Disculpas a los británicos

Donald Trump ofreció disculpas por haber compartido el pasado noviembre videos del grupo de extrema derecha Britain First, cuya difusión causó una gran polémica en el Reino Unido.



"Si me está diciendo que esta es gente horrible, racista, yo ciertamente me disculparía si quieres que lo haga", dijo el mandatario estadounidense al periodista Piers Morgan.



Como se puede ver en el extracto de YouTube, el presidente admitió que compartió los vídeos antiislamistas de Britain First por su oposición al terrorismo radical islámico y recalcó no conocer a los seguidores de esta organización de ultraderecha.



"La UE no es tan maravillosa como se supone que es"

En la entrevista con la cadena ITV, el mandatario republicano sostuvo que Londres se encuentra en una "buena posición" en las negociaciones con Bruselas, aunque él adoptaría "una actitud diferente" a la de la primera ministra Theresa May.



"¿Sería este el modo como yo no negociaría? No, yo no negociaría del modo en el que se está negociando. Yo habría adoptado una actitud distinta", afirmó Trump, según un adelanto de la entrevista publicado por el diario "Mail on Sunday".



"Yo habría dicho que la Unión Europea no es tan maravillosa como se supone que es. Habría adoptado una posición de más dureza sobre la salida" del bloque, agregó el presidente estadounidense.





Un "muro" para el Arsenal

Piers Morgan, conocido fanático del club de fútbol inglés Arsenal, apeló a la pasión de Barron Trump -el hijo menor del mandatario- para proponer a su padre relevar a Arséne Wenger como técnico del equipo.



El periodista dijo que buscaba un aspirante decidido a tener "un fuerte muro defensivo, con una filosofía atacante y que quiera ganar grandes trofeos a toda costa”.

Piers Morgan asks Donald Trump to become Arsenal's new manager! Trump says his friend already owns Manchester United #TrumpMorgan @piersmorgan pic.twitter.com/X69aqcjjfN — BeanymanSports (@BeanymanSports) 28 de enero de 2018



Suerte al matrimonio real

El presidente estadounidense dijo que el príncipe Harry de Gran Bretaña y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, se ven como una “pareja encantadora” y él desconoce si ha sido invitado a su boda en mayo.



Piers Morgan le dijo a Donald Trump que Markle respaldó a la demócrata Hillary Clinton en los comicios de 2016 y ha descrito al mandatario como “divisivo”.



“Bueno, de todas formas espero que estén contentos”, afirmó el presidente.

Megan Markle did say you were a divisive misogynist.



“Well, I still hope they’re happy.” #TrumpMorgan pic.twitter.com/SSgDaKB0Oz — Ben (@Jamin2g) 28 de enero de 2018



El mundo se está enfriando

En la entrevista publicada en YouTube, Donald Trump se mostró abierto a volver a examinar su promesa de retirarse del Acuerdo de París si éste fuera revisado sustancialmente. Debido a cuestiones técnicas, Estados Unidos no puede salirse hasta noviembre de 2020.



“¿Volvería a entrar? Sí, volvería a entrar. Como ustedes saben, me cae bien Emmanuel (Macron). Me encantaría (volver a ingresar), pero tiene que ser un buen acuerdo para Estados Unidos”.



Trump dijo que el clima del planeta se ha estado enfriando y también calentando, y afirmó que las capas polares de hielo no se han estado reduciendo como se afirma.



“Las capas de hielo se iban a derretir, iban a haber desaparecido ya, pero ahora están estableciendo récords”, afirmó.



Sin embargo, dichas afirmaciones no coinciden con lo que muestran los datos y lo que dicen los científicos. El mundo no se ha estado enfriando excepto por las variantes normales diarias; ha ocurrido justo lo contrario. Y ha habido mucho más récords de reducción en el hielo en los dos polos que de aumentos, a pesar de lo que dijo el presidente.

Fuente: Agencias