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Resumen

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Agentes de policía permanecen frente a un incendio en la calle Faubourg du Temple mientras estallaban enfrentamientos en la Plaza de la República de París tras una manifestación no autorizada, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Matthieu RONDEL / AFP).
Agentes de policía permanecen frente a un incendio en la calle Faubourg du Temple mientras estallaban enfrentamientos en la Plaza de la República de París tras una manifestación no autorizada, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Matthieu RONDEL / AFP).
/ MATTHIEU RONDEL
Por Agencia AFP

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció “toques de queda” a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana.

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