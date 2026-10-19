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Resumen

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Los visitantes esperan fuera de una zona acordonada mientras manifestantes, entre ellos estudiantes de la Escuela del Louvre, bloquean la entrada al Museo del Louvre en París el 19 de octubre de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
Los visitantes esperan fuera de una zona acordonada mientras manifestantes, entre ellos estudiantes de la Escuela del Louvre, bloquean la entrada al Museo del Louvre en París el 19 de octubre de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
/ DIMITAR DILKOFF
Por Agencia AFP

Manifestantes bloquearon este lunes el acceso al Louvre, en París, en apoyo al movimiento estudiantil de Francia y para denunciar “la represión policial”, informaron a AFP varios sindicatos y la dirección del museo más visitado del mundo.

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