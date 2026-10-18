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Resumen

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El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (derecha), y el candidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, debaten en São Paulo el 18 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (derecha), y el candidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, debaten en São Paulo el 18 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia AFP

Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron este domingo por primera vez en TV, a una semana del balotaje electoral en Brasil, mientras empatan en encuestas.

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