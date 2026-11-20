El talento de Neymar nunca ha estado en discusión, pero su temperamento vuelve a colocarlo bajo los reflectores. El delantero brasileño protagonizó un nuevo enfrentamiento, esta vez con los hinchas del Coritiba, luego de la victoria del Santos por 1-0 en el estadio Couto Pereira, por la fecha 35 del Brasileirao. Las cámaras captaron al número 10 respondiendo a los insultos de la tribuna con gestos y fuertes palabras. “Me tienen que respetar”, reclamó, antes de lanzar una serie de improperios y advertirle a los aficionados que su equipo descendería a la segunda división.

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El episodio del miércoles 18 de noviembre no fue un hecho aislado. Desde que regresó al Santos en enero de 2025, Neymar ha protagonizado diferentes controversias que, en ocasiones, terminaron opacando sus actuaciones futbolísticas.

Una de las más recientes ocurrió en octubre de 2026, cuando vivió una noche caótica frente al Bahía. Primero discutió con Rodrigo Nestor, a quien le lanzó el balón después de recibir una falta. Luego, en medio de los reclamos, empujó al entrenador rival, el histórico portero Rogerio Ceni.

🤬🇧🇷 Neymar, contra la hinchada de Coritiba después de ganarle a los 94’: “¡VAN A DESCENDER A SEGUNDA DIVISIÓN, ESPECIE DE IDIO***! ¡ME DEBEN RESPETAR! PEQUEÑO EQUIPO DE MIER***”. https://t.co/fWX5mioq9G — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 19, 2026

Peleas con hinchas y dirigentes

En agosto de 2026, el escenario fue Belem. Después de que Santos eliminara a Remo de la Copa de Brasil con una victoria por 1-0, Neymar protagonizó un tenso intercambio con aficionados y dirigentes del equipo rival en las inmediaciones de los vestuarios. El brasileño respondió a las provocaciones repitiendo la palabra “eliminado” y lanzando insultos. La reacción llegó hasta el presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira, quien lo calificó de “vagabundo” y cuestionó la idolatría que despierta entre los jóvenes.

Meses antes, en abril, también había protagonizado un cruce con un aficionado después del empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta, de Paraguay, por la Copa Sudamericana. El hincha le recriminó su comportamiento y el futbolista respondió: “Estoy dando aquí la vida. Te voy a dar un minuto de fama”, le dijo, según las imágenes difundidas en Brasil. Más tarde, el atacante reconoció que no debía reaccionar de esa manera y pidió disculpas a través de sus redes sociales.

FIM DE CARREIRA!!! Neymar em completo surto em campo, agride o técnico Rogerio Ceni e parte pra cima de jogadores do Bahia. https://t.co/UfTHbN6ggQ — POINT POP (@Point__Pop) October 25, 2026

Otro episodio que generó repercusión ocurrió durante un entrenamiento del Santos, en mayo de 2026. Neymar tuvo un altercado con Robinho Jr., joven futbolista del equipo e hijo del exinternacional brasileño Robinho. Según medios locales, ambos intercambiaron empujones y el experimentado delantero llegó a hacerle una zancadilla a su compañero. La situación obligó a una intervención dentro del club y terminó con Neymar ofreciendo disculpas públicas.

Una relación complicada con las tribunas

Los enfrentamientos con los aficionados tampoco comenzaron este año. En julio de 2025, durante un partido frente a Mirassol, Neymar respondió a los insultos de los hinchas locales señalando las estrellas del escudo del Santos y haciendo gestos para minimizar al equipo rival. Días después, en la victoria frente a Internacional, volvió a discutir con un aficionado que lo increpaba desde la tribuna.

Incluso sus actividades fuera del campo han alimentado las controversias. En julio de 2026, el brasileño recibió cuestionamientos por participar en un torneo de póker durante un día libre, mientras Santos tenía compromisos deportivos. El delantero defendió su decisión argumentando que no había sido convocado y que había cumplido con sus obligaciones profesionales.

La lista de episodios volvió a crecer con el enfrentamiento ante Coritiba. Curiosamente, Neymar ya había provocado a esa misma hinchada en mayo, cuando Santos eliminó al equipo de la Copa de Brasil. En aquella oportunidad, después de escuchar cánticos en su contra, respondió con gestos y besos hacia las tribunas.

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