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El amparo como arma electoral

“La justicia constitucional no debe ser usada para excluir el derecho al sufragio de nuestros compatriotas que viven en el extranjero”.

    Adrian Simons Pino
    Por

    Abogado y profesor en la Universidad del Pacífico

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    Resumen

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    "El proceso de amparo no puede ser usado para violar derechos colectivos, como es el caso de los peruanos que viven en el extranjero". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El proceso de amparo no puede ser usado para violar derechos colectivos, como es el caso de los peruanos que viven en el extranjero". Ilustración: Giovanni Tazza

    Al mismo estilo de lo que pasó entre las selecciones de fútbol de Senegal y Marruecos en la Copa Africana de Naciones, en nuestro país se ha querido alterar el resultado electoral con una decisión judicial. Ante la inminencia de que el árbitro [el JNE] tocara el pitazo final y declarara un ganador, la agrupación Juntos por el Perú (JP) pretendió ganar en mesa. ¿Y cómo intentó hacerlo? Pues recurriendo al Poder Judicial para que se revirtiera el resultado de la cancha electoral. Veamos de qué se trata.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.