El cachalote, un simpático cetáceo, debe ser el depredador más grande que existe: posee los dientes más enormes de cualquier animal vivo e incluso tiene el cerebro más grande de la naturaleza (está hecho para guiarlo en el mar y ayudarlo a conseguir comida, no a hacerse problemas como nosotros) y, sin embargo, suele ser inofensivo hacia los humanos. Mala idea: desde hace dos siglos ha sido cazado por su carne, aceite y por el valioso ámbar gris. ¿Qué es esto? Parte de lo que el cachalote no puede digerir (se la pasa comiendo calamares y se sospecha de grandes peleas entre cachalotes y calamares gigantes en las profundidades del mar) es expulsado en forma de una masa que, al contacto con el agua marina y el sol, retiene muy bien los olores. De esta masa se produce un alcohol que ha sido usado como fijador para perfumes durante siglos.

Pues bien, hace seis millones de años un ancestro lejano de nuestro cachalote moderno en su versión pigmea recorría el océano que cubría lo que ahora es nuestro territorio. Era una variante enana con un cráneo realmente asimétrico y extravagante con huesos faciales distorsionados, adaptados para la pesca en profundidad. Los paleontólogos peruanos se basaron en lo disruptivo de su presencia y en imaginar cómo hubiera sido su cara (toda una carta de presentación para la mayoría de animales), por lo que le pusieron un nombre científico que recuerda las burlas en el patio escolar: ‘Scaphokogia huachafo’.

Al momento de presentar la noticia, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos incluyó un dibujo del animal y su peculiar nombre científico y gráfica chicha. ‘Huachafo’ es un término usado en el Perú para referirse a lo cursi, de mal gusto o una forma social de crítica de quien pretende ascender socialmente sin lograrlo. Se usa como burla, pero me gusta pensar que los científicos peruanos lo usaron con cariño y humor hacia el pequeño cetáceo.

Siendo nosotros primates, siempre hemos tenido una relación rara con los animales que no son de la especie humana. Sabemos que tienen vida, voluntad y que sienten dolor, pero no son ‘exactamente’ como nosotros; es como si recorrieran la existencia de forma paralela a nosotros. Pero lo que hacemos es proyectar en ellos como pantalla nuestros propios valores. Para seguir con el ejemplo paleontológico, durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron teorías fuertes sobre el comportamiento agresivo y territorial de los dinosaurios. En la actualidad, se subraya la capacidad de cuidar crías o de cortejar a la hembra por parte de los dinosaurios machos. Es como si los roles esperados del género masculino en cada época influyeran en la descripción científica de seres que se extinguieron hace 68 millones de años.

Pero esta proyección nunca ha sido nueva y ha hecho que los animales se conviertan en dioses albergando ideales tales como la sabiduría, bondad o severidad contra los enemigos; de ello dan testimonio los tótems prehispánicos de los pocos museos que quedan abiertos en nuestro país. Paradójicamente, también los animales luego pasaron a ser esclavos o, como los llamamos por mucho tiempo, “bestias de carga” usadas para hacer el trabajo duro que nosotros no podíamos. Hoy por hoy, proyectamos en los animales nuestros valores perdidos: los tenemos como “puros”, “nobles” y “desinteresados”. Hay gran cantidad de tiendas para mascotas que ofrecen comida para perros gourmet y vestidos que buscan humanizar a los sorprendidos cachorros.

En una era de crisis ecológica bien vale proyectar cosas buenas en los animales que pasaron de ser de dioses a esclavos y ahora son criaturas idealizadas. También, claro, es bueno apoyar la paleontología en el Perú, que recibe poca ayuda y que se construye heroicamente, recordándonos que, en la naturaleza, lo más frecuente es la extinción y no la supervivencia. Hemos sobrevivido como especie, podemos considerarnos inmerecidamente afortunados. Al menos más afortunados que nuestro extinto cachalotito pigmeo que nunca imaginó que lo tildaran cariñosamente de huachafo, seis millones de años después de extinguido. Somos únicos poniendo apodos y nombres científicos.