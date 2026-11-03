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Cien días de Keiko Fujimori

“En medio de la respuesta a las emergencias no hay mucho espacio para realineamientos políticos de fondo. Pero la presidenta debe estar evaluando una recomposición y un relanzamiento del gobierno a mediano plazo”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República
    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República

    Esta semana, la presidenta cumple cien días de gestión, hito que suele considerarse para realizar una primera evaluación del rumbo del gobierno.

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