Cien días de Keiko Fujimori

Esta semana, la presidenta cumple cien días de gestión, hito que suele considerarse para realizar una primera evaluación del rumbo del gobierno.

A propósito de la conformación del primer Consejo de Ministros, señalamos que resultó desconcertante; si bien se convocó a personajes cercanos a la presidenta y con cierta experiencia, también a otros sin mayor peso específico, o capacidad de representar actores políticos o sociales relevantes, y sin mayor conocimiento de sus sectores. Esto ciertamente tuvo un costo, en términos de cierto inmovilismo, iniciativas contradictorias, y decepción entre quienes esperaban un inicio impetuoso. Esto condujo a una caída rápida en los niveles de aprobación entre agosto y setiembre.

Con el paso de las semanas, el eje del debate empezó a girar en torno al pedido de delegación de facultades, y al intento de atribuirle al Congreso la responsabilidad del inmovilismo del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la agenda empezó a acotarse a dos temas, marcados por urgencias extremas: el combate a la inseguridad ciudadana y la respuesta ante el fenómeno de El Niño. La ausencia de iniciativas en el tema de la inseguridad llevó a respuestas mediáticas y de imagen, no de política pública, como el discurso de la presidenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la incorporación del país al Escudo de las Américas o el reciente viaje a El Salvador. Al mismo tiempo, las alarmantes señales que anuncian un Niño muy poderoso han puesto los trabajos de prevención en el centro de las preocupaciones.

En las próximas semanas, la visita del Papa concentrará la atención ciudadana, como es lógico; luego, las primeras lluvias y las complicaciones que generarán marcarán la agenda. En diciembre terminará la primera legislatura ordinaria, con lo que el Congreso perderá protagonismo hasta marzo o abril del próximo año. Como puede verse, la visita del Papa y luego la atención de las emergencias que se presentarán inevitablemente postergarán discusiones de carácter político, lo que dará, paradójicamente, cierto aire al gobierno en ese frente. En medio de la respuesta a las emergencias no hay mucho espacio para realineamientos políticos de fondo. Pero la presidenta debe estar evaluando una recomposición y un relanzamiento del gobierno a mediano plazo, para lo cual se podría amparar, por ejemplo, en la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial u otras instancias políticas.

Quedará postergada para los primeros meses del próximo año una definición de los alineamientos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado; estos se darán en función a con cuánta eficacia y tino político muestre el gobierno ante las emergencias. También quedará pendiente qué reformas de fondo impulsará el gobierno en el mediano plazo; por ahora, solo tenemos los grupos de trabajo formados en el MEF, que apuntan a la formalización laboral, el acceso al financiamiento, mejoras en la gestión de la inversión pública, y en el cumplimiento tributario. El objetivo, creación de empleos, acceso a créditos, mejora en la recaudación, mejoras en la inversión pública, legitimar al gobierno sobre la base de un “obrismo”, siguiendo algunas líneas del fujimorismo de los noventa, o del segundo período de García. La clave, por supuesto, estará en la implementación. Aún en el mejor de los casos, hay mucho espacio para más; en los casos mencionados, el fortalecimiento institucional fue el talón de Aquiles, que hoy resulta fundamental.