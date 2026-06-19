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Trump contra el reloj de Teherán

“Aun en el escenario más optimista, lo que hoy se ofrece no parece superar lo que alguna vez representó el acuerdo nuclear de Obama”.

    Max Kessel
    Por

    Politólogo

    hkessel@comercio.com.pe

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    Los impuestos corporativos fueron reducidos de 35% a 21% durante el gobierno de Donald Trump en 2017.
    Los impuestos corporativos fueron reducidos de 35% a 21% durante el gobierno de Donald Trump en 2017.

    El presidente Trump otra vez nos está tratando de vender el inicio de una nueva era de paz con el documento que EE.UU. e Irán han firmado esta semana. Basta revisar el texto publicado el miércoles para darse cuenta de que semejante optimismo es otra cortina de humo para calmar a los mercados del petróleo y para disfrazar una derrota estratégica como una gran victoria.

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