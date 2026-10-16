¿Qué significa verdaderamente educar? ¿Basta transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y certificar aprendizajes o existe una responsabilidad más profunda que compromete la conciencia, el carácter y la dignidad de la persona? Educar, claramente, es mucho más que enseñar. Es formar personas capaces de pensar, convivir y responder por sus actos. Y ninguna formación es posible sin orden, sin reglas que se cumplan y sin adultos con autoridad para hacerlas cumplir.

Durante años lo olvidamos. Entre enero y agosto del 2026, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación registró 11.791 casos de violencia escolar. Cada cifra es un niño que tuvo miedo de ir al colegio y un maestro que no pudo o no supo intervenir. La disciplina no es enemiga de la libertad: es su condición. Un aula donde cualquiera interrumpe, insulta o agrede sin consecuencia no es libre; es un aula tomada por el más fuerte. Sin límites, los primeros en perder su derecho a aprender son quienes llegan con ganas de hacerlo. Los derechos del niño son una conquista irrenunciable. Quien tiene derecho a aprender tiene el deber de no impedir que otros aprendan; quien exige respeto debe darlo. Un derecho sin deberes no es un derecho: es un privilegio.

Hay que decirlo con claridad: algunas familias han confundido proteger a sus hijos con blindarlos de toda consecuencia. El padre que desautoriza al maestro frente a su hijo, que convierte cada llamada de atención en denuncia o que justifica cualquier falta para evitar una sanción, no lo está cuidando. Le está enseñando que las reglas son negociables y que la culpa siempre es de otro. Proteger es preparar para la vida, no evitarle la vida. Ningún niño crece cuando todo le es permitido.

Por eso, el esfuerzo del actual Ministerio de Educación merece reconocimiento. Tras el caso del Liceo Naval, el ministro Chang admitió 15 años de relajamiento y prometió volver al orden. Recientemente, el gobierno presentó los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar: sanciones graduales y proporcionales, retorno de la nota de conducta, expulsión para los casos más graves y una regla de sentido común: la víctima no debe abandonar su colegio.

No es mano dura: es disciplina racional. Las sanciones serán escalonadas y respetarán los derechos del escolar. Los docentes deberán ejercer esa autoridad con la misma ética que reclaman. Porque el verdadero sentido de educar no reside únicamente en preparar a las personas para comprender el mundo, sino también en ayudarlas a descubrir cómo habitarlo con dignidad y cómo contribuir a transformarlo con responsabilidad.