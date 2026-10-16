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Educar

“El verdadero sentido de educar no reside únicamente en preparar a las personas para comprender el mundo, sino también en ayudarlas a descubrir cómo habitarlo con dignidad”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Quien tiene derecho a aprender tiene el deber de no impedir que otros aprendan; quien exige respeto debe darlo". (Foto: El Comercio)
    "Quien tiene derecho a aprender tiene el deber de no impedir que otros aprendan; quien exige respeto debe darlo". (Foto: El Comercio)

    ¿Qué significa verdaderamente educar? ¿Basta transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y certificar aprendizajes o existe una responsabilidad más profunda que compromete la conciencia, el carácter y la dignidad de la persona? Educar, claramente, es mucho más que enseñar. Es formar personas capaces de pensar, convivir y responder por sus actos. Y ninguna formación es posible sin orden, sin reglas que se cumplan y sin adultos con autoridad para hacerlas cumplir.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.