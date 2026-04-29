El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El bienestar laboral empieza en la forma de liderar

“El liderazgo más valioso no es aquel que se limita a exigir resultados, sino el que comprende que el rendimiento sostenible requiere cuidado, equilibrio y sentido humano”.

    Rosana Choy
    Por

    Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El liderazgo debe entenderse como una responsabilidad estratégica en la construcción de equipos resilientes y emocionalmente estables. No se trata solo de orientar el trabajo hacia el cumplimiento de objetivos, sino de generar las condiciones necesarias para sostener el desempeño sin comprometer el bienestar de las personas. En mi investigación doctoral, realizada con 94 docentes (Choy, 2021), se observa que, cuando las exigencias laborales se prolongan y superan los recursos disponibles, puede desarrollarse agotamiento emocional, despersonalización y pérdida de realización personal.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.