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El efecto dominó de un mal ID digital

“Europa nos recuerda que cualquier objeto conectado puede convertirse en un riesgo; el Reniec, que también podemos quedarnos desconectados sin hackers de por medio”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Reniec
    Foto: Reniec

    En Europa, unos hackers lograron que las neveras dejaran de enfriar. En Lima, bastó una falla eléctrica para detener la identidad digital. Dos episodios distintos, una pregunta incómoda: ¿quién garantiza la continuidad?

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