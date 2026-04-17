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El modelo y la internet

“La expansión de la red ha sido posible gracias a que el mercado ha estado abierto para el ingreso de nuevos competidores”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    "Tan solo en los últimos 20 años, los usuarios de internet han pasado de menos del 40% a más del 80% de la población urbana y de menos del 10% a casi el 60% de la población rural". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Tan solo en los últimos 20 años, los usuarios de internet han pasado de menos del 40% a más del 80% de la población urbana y de menos del 10% a casi el 60% de la población rural". Ilustración: Giovanni Tazza

    En la lista de lugares comunes que pasan por propuestas de campaña no podía faltar el de dotar de internet a todos los colegios del país. Ningún candidato se ha detenido a explicar qué es lo que se puede lograr con internet en materia educativa que no se pueda lograr con textos escolares o cómo harían los profesores para evitar que los alumnos estén jugando en línea o visitando páginas de anatomía durante la clase de matemáticas. Simplemente, hay que ponerles internet. Después se verá cómo se usa, aunque lo más probable es que no se use; no, al menos, para fines propiamente educativos.

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