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Gestos

“Se trata de un juego político peligroso y riesgoso tanto para el gobierno como para el fujimorismo y para el país”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La política también son gestos, pero se trata de gestos que impulsen una gestión, una negociación, una decisión. No queremos gestos que nos devuelvan a los peores días de la política peruana, como los que hemos visto en los últimos días.

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