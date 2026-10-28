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La Doctrina Social de la Iglesia

“Los católicos y autoridades eclesiásticas deben ser transparentes, rendir cuentas y ser consecuentes”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    Resumen

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    El papa León XIV durante su audiencia general semanal (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
    El papa León XIV durante su audiencia general semanal (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

    En su artículo sobre los conflictos entre algunos Papas y el poder, publicado en El Dominical de El Comercio, Enrique Planas cita a la teóloga Veronique Gauthier de Lecaros, quien explicó que es una tradición del cristianismo llamar la atención al poder, lo cual cobra fuerza a partir de León XIII y de que Robert Prevost, el actual pontífice, “haya tomado ese nombre es una forma de recordar al Papa que impulsó la Doctrina Social de la Iglesia”. Precisamente, León XIV dice, en su reciente encíclica, que el término Doctrina Social de la Iglesia fue empleado por primera vez por Pío XII en 1950.

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