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La impunidad militar-policial

“La norma abre la puerta a la instrumentalización de la JMP para procurar la impunidad de militares o policías que cometan abusos contra las personas o que incurran en actos de corrupción”.

    Roberto Pereira
    Por

    socio del estudio Benites, Vargas & Ugaz (BVU)

    rpereira@comercio.com.pe

    Qué cambios podría tener el Servicio Militar en el Perú
    Qué cambios podría tener el Servicio Militar en el Perú

    La Ley 32735 constituye un peligroso e inconstitucional retroceso hacia un modelo de justicia militar-policial (JMP) que fue instrumento de impunidad y persecución política. Desde el primer Código de Justicia Militar (1898) el fuero castrense tuvo una vocación expansiva: podía juzgar civiles, a militares por delitos comunes y prevalecía sobre la justicia ordinaria. Ese modelo fue instrumentalizado por Sánchez Cerro, Benavides y Odría para reprimir a sus opositores. Fujimori hizo lo propio, además de ampliar la competencia de la JMP para juzgar a civiles recurriendo al fraude de calificar delitos comunes como “terrorismo agravado”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.