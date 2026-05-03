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La isla electoral

“Recuperar la confianza en el sistema electoral exige repensar su diseño institucional”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    "No hay sistema perfecto, pero un modelo totalmente blindado frente a los poderes electos puede generar más problemas de transparencia y accountability que los riesgos de politización que busca evitar". Ilustración: Giovanni Tazza
    "No hay sistema perfecto, pero un modelo totalmente blindado frente a los poderes electos puede generar más problemas de transparencia y accountability que los riesgos de politización que busca evitar". Ilustración: Giovanni Tazza

    La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE era necesaria. Contra lo que algunos sostienen, no solo fue legal, sino correcta. El fiasco que significó la primera vuelta constituye un impedimento plenamente justificado para su permanencia en el cargo, tal como exige la ley.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.